COVID-19 убил знаменитого украинского врача, главу диагностического центра

Жертвой коронавируса стал известный украинский врач (коллаж: РБК-Украина)

От коронавируса умер знаменитый врач из Черновцов Анатолий Вдовичен

Коронавирус убил знаменитого украинского врача Анатолия Николаевича Вдовичена. Он умер после долгой и изнурительной борьбы с болезнью и ее осложнениями.

Про преждевременный уход медика рассказали в Facebook ОКНП "Черновицкий областной медицинский диагностический центр" в четверг, 19 ноября.

Анатолий Вдовичен скончался на 68-м году жизни. Он был заслуженным врачом Украины, и главным медиком областного медицинского диагностического центра.

"Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19. Он прожил жизнь добросовестного, честного и порядочного человека, чем заслужил уважение тех, кто его знал. Анатолий Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, настойчивым и трудолюбивым. Его опыт и примеры мудрых поступков пригодятся не одному поколению медицинских работников. Диагностический центр для Анатолия Николаевича был способом жизни", - пишут про него коллеги.

Анатолий Вдовичен (фото: facebook.com/omdc.cv.ua)

Кроме того Вдовичен был дважды депутатом Черновицкого областного совета и возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.

Напомним, что не так давно от коронавируса умер известный украинский врач Борис Павленко, который спасал недоношенных детей. Он заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова в Днепре.

Ранее украинцам дали четкие рекомендации, как защитить себя от коронавируса. И рассказали, что делать, если у вас был контакт с больным COVID-19.