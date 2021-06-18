COVID-19 може переходити в хронічну форму: лікарі розповіли про лонгковід

За її словами, мова йде про так званий лонгковід. Таке явище було зафіксовано зарубіжними медиками.

У таких випадках COVID-19 сильно вражає легені людини, і від наслідків вже не позбутися.

"Частина пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, залишаються киснезалежними, у них спостерігають пневмофіброзні зміни в легеневій тканині", - описала вона ситуації з лонгковідом.

Лікар-пульмонолог додала, що такі пацієнти потребують подальшої реабілітації та обстеження.

Експерт департаменту охорони здоров'я ще раз звернула увагу на важливість дотримуватися необхідних правил карантину, і назвала вакцинацію від коронавірусу надійним способом захиститися від важких наслідків у разі зараження.

"Ми зобов’язані заради власної безпеки і надалі дотримуватися основних карантинних обмежень, а саме - носити маску, дотримуватися дистанції, дезінфікувати та мити руки. Але максимально захиститися від важких наслідків хвороби нам допоможе лише щеплення. Вакцинація не виключає ризик захворіти, проте зменшує імовірність важкого перебігу хвороби та постковідної реабілітації", - зазначила Рудницька.