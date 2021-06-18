ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

COVID-19 може переходити в хронічну форму: лікарі розповіли про лонгковід

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 18 червня 2021 22:55
COVID-19 може переходити в хронічну форму: лікарі розповіли про лонгковід Колаж РБК-Україна: лікарі розповіли про хронічну форму коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Коронавірус у пацієнта може викликати ускладнення і перейти в хронічну форму. У таких випадках люди після перенесеного COVID-19 залишаються киснезалежними, пояснила експерт департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька.

Про це 18 червня передали в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

За її словами, мова йде про так званий лонгковід. Таке явище було зафіксовано зарубіжними медиками.

У таких випадках COVID-19 сильно вражає легені людини, і від наслідків вже не позбутися.

"Частина пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, залишаються киснезалежними, у них спостерігають пневмофіброзні зміни в легеневій тканині", - описала вона ситуації з лонгковідом.

Лікар-пульмонолог додала, що такі пацієнти потребують подальшої реабілітації та обстеження.

Експерт департаменту охорони здоров'я ще раз звернула увагу на важливість дотримуватися необхідних правил карантину, і назвала вакцинацію від коронавірусу надійним способом захиститися від важких наслідків у разі зараження.

"Ми зобов’язані заради власної безпеки і надалі дотримуватися основних карантинних обмежень, а саме - носити маску, дотримуватися дистанції, дезінфікувати та мити руки. Але максимально захиститися від важких наслідків хвороби нам допоможе лише щеплення. Вакцинація не виключає ризик захворіти, проте зменшує імовірність важкого перебігу хвороби та постковідної реабілітації", - зазначила Рудницька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготуватися до вакцинації від COVID-19, і яких побічних ефектів можна очікувати.

Як повідомлялося, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли чекати нову хвилю COVID-19 в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів врачи COVID-19 Коронавірус
LITE
Свято 18 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник
Свято 18 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник