COVID-19 может переходить в хроническую форму: врачи рассказали о лонгковиде
Коронавирус у пациента может вызвать осложнения и перейти в хроническую форму. В таких случаях люди после перенесенного COVID-19 остаются кислородозависимыми, объяснила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по пульмонологии Надежда Рудницкая.
Об этом 18 июня передали в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
По ее словам, речь идет о так называемом лонгковиде. Такое явление было зафиксировано зарубежными медиками.
В таких случаях COVID-19 сильно поражает легкие человека, и от последствий уже не избавиться.
"Часть пациентов, переболевших коронавирусом, остаются кислородозависимыми, у них наблюдают пневмофиброзные изменения в легочной ткани", - описала она ситуации с лонгковидом.
Врач-пульмонолог добавила, что такие пациенты нуждаются в дальнейшей реабилитации и обследовани.
Эксперт департамента здравоохранения еще раз обратила внимание на важность соблюдать необходимые правила карантина, и назвала вакцинацию от коронавируса надежным способом защититься от тяжелых последствий в случае заражения.
"Мы обязаны ради собственной безопасности и в дальнейшем придерживаться основных карантинных ограничений, а именно - носить маску, соблюдать дистанцию, дезинфицировать и мыть руки. Но максимально защититься от тяжелых последствий болезни нам поможет только прививки. Вакцинация не исключает риск заболеть, однако уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и постковидной реабилитации", - отметила Рудницкая.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19, и каких побочных эффектов можно ожидать.
Как сообщалось, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда ждать новую волну COVID-19 в Украине.