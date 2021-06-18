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COVID-19 может переходить в хроническую форму: врачи рассказали о лонгковиде

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Львов, Пятница 18 июня 2021 22:55
COVID-19 может переходить в хроническую форму: врачи рассказали о лонгковиде Коллаж РБК-Украина: врачи рассказали о хронической форме коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Коронавирус у пациента может вызвать осложнения и перейти в хроническую форму. В таких случаях люди после перенесенного COVID-19 остаются кислородозависимыми, объяснила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по пульмонологии Надежда Рудницкая.

Об этом 18 июня передали в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

По ее словам, речь идет о так называемом лонгковиде. Такое явление было зафиксировано зарубежными медиками.

В таких случаях COVID-19 сильно поражает легкие человека, и от последствий уже не избавиться.

"Часть пациентов, переболевших коронавирусом, остаются кислородозависимыми, у них наблюдают пневмофиброзные изменения в легочной ткани", - описала она ситуации с лонгковидом.

Врач-пульмонолог добавила, что такие пациенты нуждаются в дальнейшей реабилитации и обследовани.

Эксперт департамента здравоохранения еще раз обратила внимание на важность соблюдать необходимые правила карантина, и назвала вакцинацию от коронавируса надежным способом защититься от тяжелых последствий в случае заражения.

"Мы обязаны ради собственной безопасности и в дальнейшем придерживаться основных карантинных ограничений, а именно - носить маску, соблюдать дистанцию, дезинфицировать и мыть руки. Но максимально защититься от тяжелых последствий болезни нам поможет только прививки. Вакцинация не исключает риск заболеть, однако уменьшает вероятность тяжелого течения болезни и постковидной реабилитации", - отметила Рудницкая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19, и каких побочных эффектов можно ожидать.

Как сообщалось, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда ждать новую волну COVID-19 в Украине.

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