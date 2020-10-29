Спортсмен і життєлюб: у Вінниці коронавірус вбив лікаря і його сім'ю

Коронавірус забрав життя сім'ї лікаря (колаж РБК-Україна)

У Вінниці COVID-19 забрав життя сім'ї лікаря

У Вінниці від коронавіруса помер лікар-невролог Віктор Колодько. Спочатку від інфекції померла його 92-річна мати, потім брат, а незабаром хвороба забрала життя і самого медика. Друзі досі не можуть повірити у смерть медика, адже він був здоровою людиною, оптимістом і обожнював життя.

"Він консультував всю нашу лікарню. Хоч лікарі і мають захист, але все одно заразитися вірусом можливо. Де він підхопив його, ніхто не знає. Він лікувався з перших днів хвороби, консультувався з інфекціоністом. Але в цей час вже була важко хвора його літня мати, він як лікар розумів, що вона найближчим часом помре. Тому відразу лягти в лікарню не міг", – розповів "Обозревателю" директор обласної лікарні Олександр Жупанов.

Віктор Колодько був улюбленцем друзів і цінувався в колективі (фото: depo.ua)

Віктор Колодько був завідуючим поліклінікою Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова. Після того, як дізнався про свій діагноз, зробив КТ - виявилося, що вже уражені легені. Він зважився лягти в стаціонар, але його стан різко погіршився. Водночас в лікарні вже лежав його брат, який незабаром помер.

"Для Віктора зробили все, що могли і навіть більше. Друзі дістали для нього ліки, яких ще немає в Україні, але і вони не допомогли. Він помер", – розповів Жупанов.

Односельці здивувалися смерті Віктора. Він завжди був зі спортом на "ти", займався футболом, вів здоровий спосіб життя. Завжди підтримував жителів села Капустяни, в якому народився.

Коли лікар поступив до лікарні - у нього було уражено 65% легенів.

Як ми раніше писали, відомий український журналіст Айдер Муждабаєв повідомив про гірку втрату. Від коронавірусу помер 71-річний тато Іззет Муждабаєв.