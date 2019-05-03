Ледь не відправили на шашлик тварину із заповідника: деталі скандалу у Вінниці

Зоозахисники у Вінниці звинуватили місцевих єгерів в тому, що вони хотіли пустити косулю на святковий шашлик. Подробиці події розповіли в сюжеті ТСН.

Зоозахисник Дмитро розповів, що в його двір кілька днів тому забігла дика косуля. Він пошкодила огорожу, і Дмитро хотів відразу ж випустити її на волю, але виявив, що тварина травмована. Поруч з будинком знаходиться заповідник і траса і він припустив, що косуля вибігла на дорогу і її травмувала машина. Він сповістив про подію єгерську службу і незабаром за косулею приїхав чоловік, який назвався єгерем. Тварину він пообіцяв доставити в лісове господарство.

Проте Дмитро йому не повірив, так як на автомобілі була написана назву ресторану, який знаходиться по сусідству.

"На машині було написано назву ресторану. Я так зрозумів, що нічого доброго з цього не вийде. Ми злякалися, що її просто можуть забрати на шашлик", - розповів Дмитро.

Він разом з сусідами зателефонував до місцевої організації по захисту тварин і протягом доби активісти виявили автомобіль, за кермом якого був старший єгер мисливського господарства. У багажнику лежала зв'язана поранена косуля, роги в неї були спиляні.

Машина насправді належить ресторану, але за словами єгеря, коли йому подзвонили і повідомили про поранену тварину, іншого транспорту не було і він попросив власників ресторану позичити автомобіль. Спиляні роги і те, що тварина зв'язана, єгеря пояснили просто – тварина поводила себе агресивно.

"Вона вдарила один раз в пах, другий в руку. Це була вимушена міра, щоб врятувати її і надати допомогу. Це для тварин процедура не болюча, це як людині нігті обрізати", - так прокоментував ситуацію єгер.

Постраждала косуля (скріншот)

Однак зоозахисники стверджують, що це навмисне знущання над твариною. З'ясувалося, що за добу після того, як єгер забрав косулю, він так і не показав її ветеринарам. Пояснив, що зараз свята і вихідні. Волонтери забрали тварину в клініку і показали лікарям.

"При огляді виявили гематоми хребта, гематоми передньої лопатки, пошкодження печінки. Швидше за все, це машина, тому що там бічне дотику по всій правій стороні", – розповіла ветеринар Лілія Романенко.

Косулі призначили лікування і відправили в реабілітаційний центр. Волонтери повідомили, що вона вже почала поправлятися. Єгері тут же почали просити, щоб тварину повернули в заповідник, але зоозахисники відмовились і пообіцяли написати заяву в поліцію.

У Вінниці зоозахисники врятували косулю, яку хотіли відправити на шашлик (YouTube/ТСН)

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