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Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої "АТБ" і "Сільпо"

Автор: Людмила Жукова

На курорті Єгипту Шарм-ель-Шейх заповзятливі торговці вирішили спробувати новий спосіб залучити у свої магазинчики покупців. Вони розмістили на своїх торгових точках величезні вивіски із логотипами відомих українських супермаркетів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Анна Романова.

"Ні, ну я розумію, що єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста. Але почитайте ці "рекламні" слогани, які супроводжують копії українських торгових марок. Хто і в якому стані їх складав? Хоча останнє фото з віршем про траву все ставить на свої місця!"- підписала фото автор поста.

Відзначимо, що на вивісках гордо красуються логотипи таких магазинів, як "АТБ", "Rozetka", "Епіцентр", "Сільпо", "Novus".

У Єгипті відбуваються чудеса маркетингу (фото: facebook.com/anna.romanova.212121)

У коментарях українці відреагували на такі "чудеса" в Єгипті.

  • Це дуже смішно.
  • З іншого боку не кожному туристу вдасться запам'ятати назву магазину Ашрафа Абделя Мохсена, а ось те що він купив чудовий чемодан з величезною знижкою в АТБ у Абдулли він запам'ятає і сусідам розповість і ті її запросто знайдуть.
  • Країна з розвиненою туристичною інфраструктурою. Можуть навіть пальоні екскурсії дозволити собі.
  • Жерсть...але думаю багатьом туристам, які люблять Єгипет це сподобається.

Як ми писали раніше, у Єгипті готують нову туристичну локацію.

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