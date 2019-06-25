ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленников ожидало наказание за подобное бесчинство

В Киеве неадекватные подростки жестоко избили бездомного мужчину. Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Соответствующее видео в социальной сети Facebook опубликовал Киев Оперативный.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а потому не мог оказать сопротивления пока его избивали подростки, нанося ощутимые удары по голове. Ранее подростки уже были замечены в жестоких действиях.

Также небезразличные жители Киева нашли двух подростков, которые были причастны к злодеянию, поставив их на место определенным образом. Так, на ролике видно, как одного из них облили зеленкой. Одного из парней найти до сих пор не удалось.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи были шокированы жестоким отношением подростков к бездомному. А также поблагодарили тех, кто наказал малолетних преступников:

Желаю им испытать то, что чувствовал бездомный.

Ребята! Молодцы! Так оперативно сработали!

Отморозки! Ничего с них уже хорошего не вырастет.

Били с особой жестокостью мужчину, могли и убить.

Садить надо.

Скриншот: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в центре Киева порезали и избили бездомного.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяная няня избила ребенка. Женщина отрицает свою вину и говорит, что фото малыша обработаны в "фотошопе".