ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти

Злоумышленников ожидало наказание за подобное бесчинство
В Киеве неадекватные подростки жестоко избили бездомного мужчину. Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Соответствующее видео в социальной сети Facebook опубликовал Киев Оперативный.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а потому не мог оказать сопротивления пока его избивали подростки, нанося ощутимые удары по голове. Ранее подростки уже были замечены в жестоких действиях.
Также небезразличные жители Киева нашли двух подростков, которые были причастны к злодеянию, поставив их на место определенным образом. Так, на ролике видно, как одного из них облили зеленкой. Одного из парней найти до сих пор не удалось.
Видео: (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи были шокированы жестоким отношением подростков к бездомному. А также поблагодарили тех, кто наказал малолетних преступников:
Скриншот: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что в центре Киева порезали и избили бездомного.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяная няня избила ребенка. Женщина отрицает свою вину и говорит, что фото малыша обработаны в "фотошопе".