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ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 15:55
ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти
Коллаж РБК-Украина

Злоумышленников ожидало наказание за подобное бесчинство

В Киеве неадекватные подростки жестоко избили бездомного мужчину. Инцидент произошел в субботу, 22 июня. Соответствующее видео в социальной сети Facebook опубликовал Киев Оперативный.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а потому не мог оказать сопротивления пока его  избивали подростки, нанося ощутимые удары по голове. Ранее подростки уже были замечены в жестоких действиях.

Также небезразличные жители Киева нашли двух подростков, которые были причастны к злодеянию, поставив их на место определенным образом. Так, на ролике видно, как одного из них облили зеленкой. Одного из парней найти до сих пор не удалось.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи были шокированы жестоким отношением подростков к бездомному. А также поблагодарили тех, кто наказал малолетних преступников:

  • Желаю им испытать то, что чувствовал бездомный.
  • Ребята! Молодцы! Так оперативно сработали!
  • Отморозки! Ничего с них уже хорошего не вырастет.
  • Били с особой жестокостью мужчину, могли и убить.
  • Садить надо.

ЧП в Киеве: толпа подростков избила мужчину до полусмерти

Скриншот: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в центре Киева порезали и избили бездомного.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяная няня избила ребенка. Женщина отрицает свою вину и говорит, что фото малыша обработаны в "фотошопе".

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