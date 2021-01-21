НП в Харкові: спливли нові скандальні подробиці про будинок, що згорів (фото)

Пожежа в Харкові в будинку престарілих (фото: kh.dsns.gov.ua)

Пожежа в Харкові в будинку пристарілих у четвер, 21 січня, забрала життя 15 людей, ще 11 були госпіталізовані. Страшна трагедія сталася на вулиці Нижня Гієвська, 150Б, в районі Холодна гора у двоповерховому будинку, де нелегально працював приватний хоспіс під назвою "Золотий час".

Примітно, що нині сайт цього будинку престарілих вже не працює, як і його Facebook-акаунт. Водночас в інтернеті на довідкових ресурсах вказується, що будинок престарілих "Золотий час" розташований на окраїні Харкова в Холодногірському районі за адресою вул. Технічна, 86.

Як говориться в описі установи на ресурсі "Spravkus.com", це пансіонат європейського зразка, де його постояльцям, в тому числі і людям з інвалідністю, пропонують кваліфіковану медичну допомогу і турботу.

"Пансіонат європейського зразка "Золотий час" надає професійний догляд за літніми людьми, інвалідами. Компетентний медичний персонал піклується про хворих деменцією, хворобою Альцгеймера, Паркінсона. Допомагає в реабілітації після травм, інфаркту або інсульту. У центрі тепла домашня атмосфера і комфортні умови проживання. Регулярно проводиться прибирання і кварцування для здорового мікроклімату. Доступні палати з одно-, двох-, трьох-, чотирьох - і п'ятимісним розміщенням. Постояльців годують смачним дієтичним харчуванням за режимом", - вказується в описі хоспісу.

Разом з тим, як з'ясувалося, притулок не був ніде офіційно зареєстрований. За словами директора обласного департаменту соцзахисту населення Юрія Шпараги, такої установи, яка знаходиться за цією адресою, в жодному реєстрі Харківській області не існує, повідомляє "Суспільне".

Між тим стало відомо, що раніше в цій будівлі розміщувався також реабілітаційний центр, у якому надавали послуги хворим наркоманією.

Крім того, за словами сусідів згорілого будинку, раніше там була порностудія. Також люди розповіли, що будівля перед цим орендували баптисти. А ось саме "будинок пристарілих" тут влаштували лише близько року тому, йдеться на Telegram-каналі "Типове ТХЗ Харків".

На сайті "Пансіони UA", де притулку присвоєно "топову пропозицію", уточнюється, що в приватному будинку престарілих "Золотий час" вартість проживання для 1 особи - 450 гривень за добу або 6 тисяч гривень на місяць.

Також у відкритому доступі є фото номерів в цьому пансіонаті.

Будинок престарілих "Золотий час" у Харкові (фото: pansionu.com.ua / apnews.com.ua)

Після страшної трагедії 21 січня правоохоронці вже допитали власника, завідуючу та орендаря цього будинку. Про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко на засіданні Кабміну.

Було встановлено, що у власника хоспісу є ще один такий заклад, де знаходиться 24 людини. Зараз проводиться перевірка за наявністю у нього ще будинків престарілих.

Раніше повідомлялося, що за словами генпрокурора Ірини Венедиктової, загоряння сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню пожежу в будинку престарілих в Харкові. Глава держави вимагає від уряду і силовиків провести розслідування.