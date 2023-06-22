Четыре остановки сердца и 38 дней в коме: во Львове чудом спасли парня после страшного ДТП

Во Львове спасли 16-летнего Павла Миська из Тернопольской области. Парень после ужасного ДТП в течение двух месяцев боролся за жизнь.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Как произошла авария

Авария произошла 26 марта. Павел был за рулем мотоцикла, когда вдруг начался ливень. О столкновении с автомобилем парень уже не помнит.

В тернопольскую больницу его привезли в критическом состоянии. Его сердце останавливалось четыре раза. Повреждены все внутренние органы. Селезенку пришлось удалить сразу.

Следующие несколько недель юноша был в коме. Пришел в себя на несколько часов, но почки отказали и снова кома. Из Тернополя тяжелого пациента перевезли во Львов, ведь там есть оборудование, которое могло спасти парня.

Юношу сразу подключили к аппарату острого гемодиализа. День за днем специальное оборудование работало вместо почек, очищало кровь от токсинов. Медики говорят, если бы не было такой возможности, то могло произойти худшее.

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Что удалось врачам

Парень пробыл в коме 38 дней. Надежда то появлялась, то исчезала. Однако, родители юноши не переставали верить, а врачи - бороться за его жизнь

К счастью, врачам удалось запустить почки. Павел открыл глаза. С тех пор он ежедневно радует успехами своих родных.

Несмотря на то, что угроза жизни миновала, Павел учится заново самостоятельно держать голову, есть, сидеть и ходить.

По словам медиков, парень уже вернулся домой, восстанавливает силы и каждый день маленькими шагами двигается вперед.

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