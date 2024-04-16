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Четыре знака Зодиака заплачут, но от счастья. Эта неделя станет судьбоносной

Вторник 16 апреля 2024 21:03
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Четыре знака Зодиака заплачут, но от счастья. Эта неделя станет судьбоносной Какие знаки Зодиака завизжат от восторга (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представителям четырех знаков Зодиака улыбнется удача. Они даже могут расплакаться, но лишь от счастья.

Каким знакам Зодиака ждать судьбоносных событий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на slovofraza.

Скорпион

Вы можете ощутить настоящий прилив сил. Решимость и энергия помогут вам одолеть любые вершины. Реализуйте весь свой потенциал и дайте волю амбициям. Вы сможете добиться всего, о чем мечтали. Однако не забывайте о честности и доброте, эти качества станут вашим главным ключом к счастью.

Овен

На этой неделе вы будете порхать от радости. Вы сможете воплотить в жизнь новые проекты и без труда добиться успеха в старых. Также вас ждут испытания соблазнами. Не идите на поводу у тех, кто слишком много обещает. И если вы сумеете отказаться от чрезмерно заманчивых предложений, все будет хорошо.

Водолей

Ближайшие дни помогут вам понять, насколько вы оригинальные. Будьте независимыми и стремитесь к новым горизонтам. Вскоре вы найдете свое счастье и, возможно, даже не сможете сдержать слезы, это растопит ваше сердце. Однако не теряйте связь с реальностью и не забывайте о своих обещаниях.

Дева

События этой недели будут судьбоносными. Вы легко решите все свои проблемы и сумеете найти свое место под солнцем. Уделите время родным и близким, это важно. Гармония в семье подарит вам крылья, вы сможете многого добиться, если будете ощущать поддержку.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет уже в мае.

Кроме этого, недавно стало известно, что жизнь четырех знаков Зодиака превратится в сказку.

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