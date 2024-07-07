Четыре знака Зодиака закрутят бурный роман до конца лета. Курортный, служебный или судьбоносный

Весы

Вскоре вы получите редкий шанс. Рядом с вами окажется человек, к которому вас будет тянуть, словно магнитом. И это окажется взаимным. Доверьтесь чувствам, страстный роман подарит вам массу приятных впечатлений. И вам едва ли стоит бояться, что вас разочаруют.

Лев

Это лето может стать судьбоносным. Вы очаруете того, кто вам очень сильно нравится. Особая связь подарит вам счастье и немало страстных приключений. В какой-то момент вам покажется, что все это сказка или фильм со счастливым концом. И в этом есть доля правды, ведь ничего плохого вам не грозит.

Рак

Летняя интрижка, которую вы закрутите этим летом, станет началом чего-то невероятного. Ваша жизнь наполнится романтикой, взаимными чувствами и настоящим счастьем. Сделайте так, чтобы эти отношения не закончились, все получится.

Дева

Вас сложно назвать человеком, который любит авантюры. Однако до конца этого лета вам точно стоит рискнуть. Судьба подбросит вам редкий шанс, кто-то, кого вы совершенно не рассматривали в качестве своего партнера, сделает первый шаг. И если вы готовы к роману - не отказывайте себе в этом.