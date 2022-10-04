Четыре женщины поедут в Антарктиду считать пингвинов и продавать сувениры

В Антарктиду на 5 месяцев отправятся четыре женщины, победившие в кастинге из 6 тысяч человек, желающих поработать в самом удаленном почтовом отделении в мире и вести подсчет пингвинов на острове Гудье, а также взять на себя ответственность за управление музеем на базе Порт-Локрой.

Антарктическая база Порт-Локрой расположена в одноименной бухте на острове Гудье. Она включает в себя самое южное в мире действующее почтовое отделение. База не укомплектована с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Тут же есть дом-музей, который не заперт и открыт для индивидуальных посещений.

Британская команда преодолеет 14,5 тысячи километров, чтобы вновь открыть залив впервые после пандемии коронавируса, и позаботиться о флагманском объекте благотворительной организации UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), где также находится этот музей.

Помимо минусовых температур и почти постоянного дневного света, Клэр Баллантайн, Майри Хилтон, Натали Корбетт и Люси Бруццоне будут делить остров с колонией папуасских пингвинов.

Пингвины на остров Гудье в Антарктиде встречают корабль (фото: news.sky.com)

Команде придется жить в непростых условиях на острове, где нет водопровода, современных удобств для санузлов и других прелестей цивилизации.

Как рассказала биолог по охране природы Майри Хилтон из Шотландии, для нее это первое путешествие в Антарктиду, и она без понятия, чего ожидать на месте: "насколько холодно будет, придется ли нам прокладывать себе путь через снег на почту".

Именно она будет ответственна за мониторинг пингвинов.

Майри Хилтон (фото: news.sky.com)

А вот руководить командой и всей базой станет ученая Люси Бруццоне, которая ранее уже провела 3 месяца на норвежском архипелаге Шпицберген в арктической экспедиции и описала свое новое приключение как "мечту всей жизни".

В ее сферу ответственности также входит координация всех посещений острова кораблями.

Люси Бруццоне (фото: news.sky.com)

Недавно назначенная почтмейстером 23-летняя Клэр Баллантайн буквально только что получила степень магистра наук о Земле в Оксфордском университете.

Она будет вручную обрабатывать около 80 тысяч открыток, которые ежегодно отправляются из музея в более чем 100 стран.

Клэр Баллантайн (фото: news.sky.com)

Еще она женщина из команды Натали Корбетт недавно вышла замуж, и свою поездку на Антарктиду называет "одиночным медовым месяцем".

Женщина проработала в розничной торговле более 10 лет, и благодаря такому солидному опыту станет отвечать за управление сувенирным магазином на белом континенте.

Натали Корбетт (фото: news.sky.com)

Всем им поможет обустроиться на новом месте Вики Инглис, которая присоединится к команде на 10 недель.