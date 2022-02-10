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Майже 13 градусів тепла: в Антарктиді оновлений температурний рекорд

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 11:40
Майже 13 градусів тепла: в Антарктиді оновлений температурний рекорд Фото: в Антарктиді оновлений температурний рекорд (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Олександр Білоус

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді цього тижня зареєстрований температурний рекорд - 12,7 градусів тепла. Це на 1 градус вище рекордного рівня 1985 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Атмосферна ріка - це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. Ефект "гірського фену" - це сильний теплий вітер з гір. Коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока - 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", - зазначають науковці.

Нагадаємо, в грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" був зафіксований інший рекорд - висота снігового покриву сягнула 3 м.

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