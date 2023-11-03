Четыре важных фактора: врач объяснила, как спорт влияет на ваше психическое здоровье

Психическое здоровье - это не менее важный аспект нашего общего здоровья, как и физическое состояние организма. Стрессы, тревожность и депрессия стали распространенными проблемами, и все больше людей ищут пути для улучшения своего психического благополучия. Одним из таких путей является физическая активность, оказывающая значительное влияние на психическое здоровье.
О том, как спорт влияет на наше ментальное здоровье, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) врач и health-экспертка Ульяна Вернер.
Один из ключевых аспектов взаимосвязи физической активности и психического здоровья - это выработка в мозге таких веществ, как эндорфины.
Эндорфины известны как "гормоны счастья", поскольку они помогают снижать стресс, улучшать настроение и уменьшать чувство боли.
Регулярная физическая активность стимулирует выработку гормонов, что приводит к улучшению эмоционального и общего психического состояния.
Исследования подтверждают, что регулярная физическая активность помогает снизить уровень тревожности и депрессии.
Физические нагрузки способствуют увеличению выделения серотонина и норадреналина, которые играют важную роль в регулировании настроения и расслаблении.
Также спорт способствует снижению уровня стресса, поскольку физическая активность помогает снижать уровень кортизола.
Спорт помогает улучшить самооценку и самоуважение. Достижение физических целей и улучшение физической формы могут влиять на восприятие себя и самооценку.
Это особенно важно для людей, страдающих депрессией или тревожностью. Физическая активность также оказывает положительное влияние на когнитивные функции, такие как способность к концентрации, памяти и принятию решений.
Спорт также может способствовать социальной интеграции и уменьшать чувство одиночества. Будучи частью спортивного коллектива или группы, люди могут общаться, строить новые отношения и находить поддержку в сообществе.
Физическая активность является мощным инструментом по улучшению психического здоровья. Регулярная тренировочная деятельность способствует выработке эндорфинов, снижению тревожности и депрессии, улучшению самооценки, увеличению когнитивных функций и поддержке социальных связей.
Так что спорт не только помогает нам быть физически здоровыми, но и способствует нашему психическому благополучию.
Специально для читателей РБК-Украина Ульяна Вернер разработала эксклюзивный гайд "Чек-ап здоровья: какие анализы нужно сдавать каждый год", который поможет вам более эффективно поддерживать здоровье и повышать качество своей жизни.
Раньше мы писали о том, какие правила нужно соблюдать, когда "накрывает".
А также рассказывали о том, какие ежедневные привычки снижают ваш иммунитет.