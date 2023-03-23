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В Черном море замечены первые в этом году дельфины (фото)

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Четверг 23 марта 2023 11:11
В Черном море замечены первые в этом году дельфины (фото) Фото: В Черном море замечены дельфины (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В водах северо-западной части Черного моря увидели стаю первых в этом году дельфинов вида афалин. Животных зафиксировали работники Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Об этом рассказал доктор биологических наук Иван Русев на Facebook.

Дельфины вернулись в Черное море

Ученый рассказал, что в это время дельфины всегда появлялись в водах Черного моря.

"В эту пору первые дельфины обычно уже появляются в морских водах северо-западной части моря. И сейчас, Слава Богу, нами не зарегистрированы мертвые китообразные на песчаной пересыпи, как год назад", - отметил ученый.

Русев еще раз напомнил, что опасность от России в водах Черного моря все еще остается как для животных и рыб, так и для людей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Черном море из-за действий оккупантов, вероятно, погибли до 50 тысяч дельфинов.

В Черном море замечены первые в этом году дельфины (фото)В Черном море замечены первые в этом году дельфины (фото)

Дельфины вновь замечены в Черном море (фото: Иван Русев/Facebook)

Из-за оккупантов массово гибли дельфины

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и войну в Черном море в прошлом году зафиксировали массовую гибель дельфинов. Жертвами стали как минимум 3 тысячи морских млекопитающих, и страшные цифры продолжают расти.

Дело в том, что мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу.

Кроме того, у пострадавших дельфинов из-за слабости организма активируются инфекционные болезни - и они также погибают.

Как мы ранее сообщали, Минприроды назвало новую сумму ущерба окружающей среде Украины из-за агрессии РФ.

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