В Чернобыле рассказали, кто из животных сбрасывает рога, и зачем они это делают (фото)

Интересные факты о сбрасывании рогов животными

Самки никогда не носят тяжелые короны на голове, а вот самцы во взрослом возрасте ежегодно отращивают рога, а после гона сбрасывают их по ненадобности, так как брачные игры и турнирные драки закончились.

Самые большие рога – у лосей. Нередко они имеют лопатообразную форму с несколькими отростками, размахом до 180 см и весом – 20-30 кг. По количеству ответвлений и размеру рогов можно судить о возрасте животного.

Рога интенсивно растут все лето. В конце осени – в начале зимы у них полностью прекращается кровоснабжение, они затвердевают, высыхают и отпадают.

Считается, что этот процесс безболезненный, хотя, очевидно, он таки беспокоит копытных, потому что они интенсивно трутся о деревья или трясут головой, пока отростки не отпадут.

Отметим, что рога диких животных ценились всегда. Но не из Зоны отчуждения. Здесь их запрещено собирать и заготавливать, в первую очередь, по вполне логической причине - они способны существенно накапливать радионуклид – стронций 90.

Смотрите на фото, как выглядят обитатели Заповедника и их отпавшие рога.

В Чернобыле показали зверей-обладателей рогов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)