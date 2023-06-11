Почему желтеют листья помидоров и как это предотвратить, чтобы получить хороший урожай

Почему листья помидоров желтеют

Если вы заметили, что листья томатов начали желтеть и увядать, причина кроется в одной из следующих проблем.

Нарушение режима полива. Как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение все равно опасны для томатов. Если на улице выдалась жаркая засушливая погода и томаты не получили необходимое количество влаги, их листья начинают желтеть.

Избыток влаги тоже может быть причиной, почему листья желтеют. Чрезмерный полив опасен и чреват появлением желтых пятен на листьях помидоров.

Болезни. Листья томатов желтеют при поражении фузариозным увяданием или другими болезнями. Чтобы спасти урожай, нужно вовремя распознать болезнь и начать с ней бороться.

Растению не хватает микроэлементов и минералов. Нехватка питательных веществ, особенно азота и калия, также может являться причиной пожелтения. Поэтому нужно подкармливать растения.

Повреждена корневая система. Проблема может скрываться как в том, что корни растений объедают вредители, так и в том, что вы ненароком повредили корни при пересадке рассады в почву или рыхлении.

Если дело в механическом повреждении, пожелтение листьев связано с тем, что растение бросает все силы на формирование новых дополнительных корней. Как только корневая система восстановится, листья снова станут зеленого цвета.

Низкая температура воздуха. Помидоры во время похолодания могут получить переохлаждение, результат которого - пожелтение листьев.

Почему листья скручиваются

Если листья томатов не только желтеют, но и скручиваются, на это есть несколько причин.

Нехватка полезных минералов и элементов. При дефиците необходимых для роста томатов веществ необходимо удобрять растения.

Неравномерный рост листьев. При резком скачке роста листья помидоров могут скрутиться. Это происходит потому, что лист вытягивается вдоль, а сама листовая пластина не успевает вырасти вслед за средней жилкой.

Вредители. Скручивание листьев может говорить о том, что на растение напали личинки клещей или тля. Чтобы избавиться от вредителей, можно обработать помидоры народными средствами. Например, каждые 5 дней опрыскивать их настоем луковой шелухи.

После проливных дождей нужно подкормить помидоры. Полейте их специальным настоем. Заполните 10-литровое ведро на треть куриным пометом и залейте водой. Оставьте на три дня, чтобы начало бродить. Тогда добавьте стакан пепла и размешайте. Затем полейте по 1 л настоя под каждый куст.