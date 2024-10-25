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Почему женщины выбирают отношения с женатыми мужчинами: 10 правдивых причин

Почему женщины соглашаются на отношения с женатыми мужчинами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Решиться на отношения с мужчиной, который не будет с тобой на праздники и в трудные минуты, который не прилетит по первому звонку и у которого есть еще одна женщина, которая спит с ним в постели, - наверняка очень трудно. Но часто женщины на такие отношения согласны и у каждой есть на то свои причины.

Почему женщины выбирают отношения с женатыми мужчинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Причины, по которым женщины иногда выбирают отношения с женатыми мужчинами, могут быть достаточно сложными и многогранными.

Основные:

Желание избежать серьезных обязательств. Некоторые женщины могут выбирать отношения с женатыми мужчинами, потому что такие отношения часто не требуют большой ответственности и не требуют длительной преданности. Это может давать определенный комфорт для тех, кто не готов или не желает строить семью.

Чувство восхищения от запретного. Иногда тяга к тому, что запрещено, усиливает эмоции. Взаимодействие с женатым человеком может казаться интересным и опасным.

Уверенность в стабильности и зрелости. Женатые мужчины, как правило, имеют определенный жизненный опыт, финансовую стабильность и навыки решения проблемы. Это может привлекать женщин, ищущих поддержку, защиту или зрелое отношение.

Проблемы с самоуважением и самооценкой. Иногда женщины, испытывающие неуверенность в себе или недостаточную самооценку, могут выбирать такие отношения из-за необходимости подтверждения своей ценности или привлекательности.

Наличие эмоциональных связей. Некоторые женщины просто влюбляются в женатых мужчин, особенно если они имеют общие интересы, оказывают эмоциональную поддержку, и если наблюдается ощущение близости, которое трудно контролировать.

Отсутствие перспектив в своих отношениях. Женщины, имеющие неудачный или травматический опыт отношений, могут сознательно или даже подсознательно выбирать недоступных партнеров во избежание риска повторного болезненного опыта.

Желание подтвердить свою привлекательность. Бывает и так. Понимание того, что мужчина избрал другую женщину, несмотря на то, что уже имеет семью, дает подтверждение привлекательности и ценности.

Легкость отношений. Женат не будет требовать борща, выстиранных носков, заботы во время болезни, а еще - он не будет звонить по ночам и ревновать. Фактически это возможность построить легкие и свободные отношения, в которых будет минимум обязанностей и требований.

Практический подход. Женат может стать стабильным партнером, с которым можно развивать отношения в будущем. Он фактически готов к серьезным отношениям и женщинам кажется логичным, что он может просто уйти из семьи и создать новую.

Потому что могут. Такие женщины привлекательны, очаровательны, самовлюбленны, обладают врожденной способностью завоевывать мужчин и получают удовольствие от использования этой силы.

Раньше мы писали о том, как пережить расставание и начать новую жизнь.

А еще рассказывали о том, чего действительно хотят от отношений с мужчинами женщины, которым уже за 40.

При написании материала были использованы источники: The feminine women, Medium, Psychology Today.

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