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Почему женщины мерзнут больше, чем мужчины: интересное объяснение врача

Фото: Почему женщины мерзнут больше мужчин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Женщины часто жалуются на то, что им холодно, и на это много веских причин.

Почему женщины больше мерзнут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Сермеда Межера.

В чем причина, что женщины так мерзнут

По словам врача, женщины от природы имеют незначительно более высокую температуру тела по сравнению с мужчинами, но могут иметь чувствительность к холоду, которая может ухудшаться в течение цикла, особенно во время овуляции и в конце цикла.

"Мы также знаем, что композиции женского и мужского тела очень отличаются. В среднем женщины имеют процент жира в организме на 6-11% выше, а мужчины имеют больше скелетных мышц, что, как мы знаем, термогенны, особенно учитывая, что мужчины лучше выдерживают физические нагрузки", – сказал врач.

Говоря о распространенном состоянии, когда кровь перестает должным образом поступать к пальцам рук и ног, он говорит, что женщины чаще страдают от этого, что является еще одной причиной, почему женщины, как правило, более чувствуют холод.

"Мы также знаем, что женщины в пять раз чаще страдают феноменом Рейно, который может вызвать спазм кровеносных сосудов рук и ног", - добавляет медик.

Это не единственные причины, хотя врач объясняет, что гормоны также играют немаловажную роль.

"Но даже без этого у женщин в среднем на три градуса холоднее в зоне рук и ног из-за того, что эстроген сгущает кровь", - резюмировал Сермед.

 

Напомним, что названа неочевидная причина неприятного запаха изо рта, о которой вы могли не догадываться.

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