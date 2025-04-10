Почему нельзя улыбаться в фото на паспорт? Ответ вас потрясет

Почему запрещено улыбаться на паспортном фото?

Например, в США нет официального запрета на улыбки, но Государственный департамент требует, чтобы фотографии для паспортов показывали "нейтральное выражение лица с открытыми глазами и закрытым ртом". Кандидат должен смотреть прямо вперед и смотреть непосредственно в камеру.

Отмечается, что улыбка допустима, если рот закрыт, а глаза открыты. Однако демонстрация зубов не проходит, и это, кажется, связано с безопасностью на границах.

Причина, почему запрещаются улыбки, связана с введением программного обеспечения для распознавания лиц на аэропортах и других контрольно-пропускных пунктах. Алгоритмы не работают так, как люди: для сравнения 3D-лица с 2D-фото паспорта необходимо точно определить черты лица, а улыбка может усложнить этот процесс, поскольку меняет пропорции лица.

Это не только американское правило

Запрет на улыбки в паспортных фотографиях является универсальным правилом для большинства стран. Однако некоторые страны могут по-разному толковать "нейтральное выражение лица", поскольку они используют разное программное обеспечение для распознавания лиц.

Например, во Франции запрещаются даже нейтральные выражения с приподнятым уголком рта. Международная организация гражданской авиации устанавливает глобальные стандарты для фотографий на паспорта, включающие требования к выражению лица. Эти правила были обновлены в 2004 году, когда технологии распознавания лиц стали более распространенными.

Технология распознавания лиц, используемых на границах, требует точных измерений, а потому строгие требования к выражению лица помогают избежать ошибок и трудностей с идентификацией.

Чтобы не быть задержанным на паспортном контроле, фото на паспорте должно соответствовать требованиям (фото: Freepik.com)

Что произойдет, если вы подадите фото с улыбкой?

Самая распространенная причина задержки обработки паспорта на паспортном контроле - неправильные фотографии. Если вы решите подать фото с улыбкой, ваше прошение на паспорт будет задержано, и вас попросят сделать новую фотографию.

Если не предоставите правильное фото к указанному сроку, ваша заявка может быть отклонена или остаться "на удержании". Дополнительно, правила запрещают ношение очков, если только это не обусловлено медицинскими показаниями, а также головных уборов, за исключением религиозных традиций.

Как в Украине относятся к улыбкам на паспортных фото

В Украине требования к фотографиям для паспортов также требуют нейтрального выражения лица. Законодательство четко указывает, что на фото для паспорта нельзя широко улыбаться или проявлять другие выражения, которые могут затруднить идентификацию. Это правило касается не только паспортов граждан Украины, но и других официальных документов, таких как ID-карты и визы.

Все фотографии должны быть сделаны без очков, шляп или других аксессуаров, которые могут помешать четкому изображению лица. Украинские паспорта, как и международные документы, в частности, адаптированы к мировым стандартам по биометрическим требованиям, что позволяет сотрудничать с другими государствами в сфере безопасности.