"Почему ему нет места на празднике?" Во Львове ребенка с инвалидностью не пригласили на праздник последнего звонка

Во львовской школе Марии Покрова прошел праздник последнего звонка, но среди учеников присутствовали не все. Администрация школы решила не сообщать только мальчику с инвалидностью. Таким образом ребенок был единственным, кого не пригласили.

Об этом рассказала его мама Галина Амелина на своей странице в Facebook .

Детали инцидента

Мама мальчика пишет, что на днях в их школе состоялся праздник последнего звонка. И в то время, когда все дети и родители проводили его с радостью, для ее сына сделали возмутительное "исключение".

"Все дети, родители педагоги празднуют и радуются, вовлеченные в концерт, пришли в нарядных вышиванках... Но есть один ребенок, для которого нет места в общей радости. Мой сын. Мой ребенок, которому не сообщили о праздновании. Не пригласили и не ждали", - пишет Галина.

Она отмечает, что они с Тимуром приехали в разгар праздника, однако оказалось, что ученика вообще не ждали.

"Тимур увидел детей и встал. Просто стоял и смотрел на детей, на меня... Ребенок не понимал почему ему, ученику государственной школы, на этом празднике нет места", - возмущается мама.

Во Львове ученика с инвалидностью не пригласили на праздник последнего звонка (фото: facebook.com/Галина Амелина)

Кроме того, по ее словам, с начала учебного года мальчика не приглашали ни на один праздник, экскурсию или выступление, хотя он всегда радуется возможности поиграть с друзьями.

"Мы так же не были приглашены в музеи, в кинотеатр, на праздник вышиванки, и совершенно случайно приехали в школу, когда все дети были приглашены на встречу со спасателями. Ни один педагог или руководитель не сообщили о празднике последнего звонка. Я лично звонила по телефону в воскресенье, чтобы узнать о завершении учебного года. Сказали - "в среду", без намека на празднование, без сообщения о времени, формате", - описывает события львовянка.

Женщина убеждена, что все эти действия предпринимают для того, чтобы она просто забрала ребенка из школы.

На празднике ребенка с мамой просто не ждали увидеть (фото: facebook.com/Галина Амелина)

"Святому отцу и "ребенко центрическим" педагогам удалось один раз выгнать детей с инвалидностью, мотивируя отсутствием спортзала. Отказать детям с инвалидностью в питании. В течение двух месяцев не принимать ребенка в центр... Все сошло с рук. Поэтому безнаказанность породила уверенность", - рассказывает Галина.

Отметим, что школой руководит священнослужитель греко-католической епархии отец Мостовой.

Теперь мама публично обратилась в соответствующие государственные учреждения с заявлением о буллинге и травле ребенка с инвалидностью во львовской школе Марии Покровы для глухих детей.

"Когда кто-то надевает рясу и травит ребенка с инвалидностью, ограничивая его от общества, это должно быть наказано", - убеждена Галина.