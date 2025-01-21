Почему Wi-Fi плохо работает дома? 6 предметов, блокирующих сигнал и замедляющих интернет

Металл

Металл - хороший проводник электричества, который поглощает радиоволны, значительно ухудшая ваш Wi-Fi сигнал. Обратите внимание на следующие источники помех:

Сетка в стене

Возможно, в вашем доме нет металлических преграды, но знаете ли вы, что находится внутри ваших стен? Стены из штукатурки часто используют металлическую сетку в качестве армирующего материала, превращая ваши стены в конструкции, поглощающие Wi-Fi. Перемещение маршрутизатора в более открытое место может улучшить сигнал.

Бытовая техника и мебель

Бытовые приборы, такие как холодильники или телевизоры, а также металлическая мебель, например, шкафы, представляют собой большие металлические предметы в вашем доме. Если они стоят между вашим маршрутизатором и остальной частью, сигнал будет вынужден пробиваться через них.

Двери

Если у вас в доме тяжелые металлические двери, эти панели также могут поглощать Wi-Fi сигналы.

Бытовая техника и мебель замедляют сигнал Wi-Fi (фото: Unsplash)

Стекло

Само по себе стекло не представляет проблемы для Wi-Fi сигналов, но многие стеклянные предметы в вашем доме также содержат металл.

Например, зеркала обычно используют тонкий слой серебра или алюминия для отражающего покрытия, а современные низкоэмиссионные окна используют тонкое металлическое покрытие для улучшения их теплоизоляционных свойств. Это может быть хорошо для ваших энергозатрат, но плохо для Wi-Fi сигнала.

Водные элементы

Вода поглощает радиоволны низкой частоты, потому что она взаимодействует с ними - так работает микроволновка, когда эффективно кипятит чашку воды.

Если у вас есть большой аквариум или другой водоем в доме, он будет ухудшать ваш сигнал. Водопроводные и отопительные трубы в стенах также могут создать проблемы, поэтому если ваш маршрутизатор находится по ту сторону ванной, кухни или подсобного помещения, это усложнит покрытие.

Вода поглощает радиоволны низкой частоты (фото: Getty Images)

Бетон и кирпич

Бетон плотный и представляет собой серьезное препятствие для прохождения радиоволн, поэтому если в вашем доме или квартире есть бетонные стены и/или полы, ваш Wi-Fi сигнал может значительно ослабнуть, например, между маршрутизатором и телевизором в гостиной. Проблема будет еще более серьезной, если бетон армирован металлом.

Кирпич менее плотный, чем бетон, но все равно будет блокировать значительную часть сигнала.

Керамическая плитка

Керамическая плитка сама по себе является умеренным препятствием для Wi-Fi сигналов, но когда она комбинируется с другими материалами, такими как гипсокартон или штукатурка, она становится настоящей проблемой для скорости интернета.

Например, если у вас есть плитка в ванной между маршрутизатором и другими устройствами, к которым он подключен, вы можете столкнуться с сильной потерей сигнала, что может быть усугублено водопроводными трубами и другими металлическими материалами в стенах.

Плитка и штукатурка также является препятствием для Wi-Fi сигнала (фото: Freepik)

Что делать, если эти материалы блокируют ваш Wi-Fi сигнал

Если ваш Wi-Fi сигнал слабый и вы подозреваете, что некоторые из этих материалов могут быть причиной, вы, вероятно, не захотите или не сможете разобрать свой дом, чтобы улучшить сигнал. Однако знание о наличии этих материалов поможет вам выбрать оптимальное место для вашего маршрутизатора, чтобы минимизировать преграды.

Если расположение маршрутизатора - это проблема, обратите внимание на установку решения с mesh-сеткой, которое обеспечит ваш дом мощным Wi-Fi сигналом, несмотря на преграды в стенах или других частях конструкции.

Вы также можете рассмотреть вариант проводного интернета, который остается вполне жизнеспособным решением для подключения устройств в вашем доме.