Почему военные должны говорить по-украински: офицер ВСУ Игорь Шолтис привел весомый аргумент

В частности, Игорь Шолтис раскритиковал военных, которые продолжают говорить на русском языке, потому что вопрос языка якобы "некогда".

С его мнением согласился и "Дипломат". Офицер Нацгвардии подчеркнул, что сам вырос на востоке Украины и всю жизнь говорил по-русски. Однако сейчас полностью перешел на украинский.

"Я как полностью русскоязычный парень с востока Украины, который 33 года говорил по-русски, мне хватило, чтобы более-менее выйти на тот уровень, который у меня сейчас есть, пол года", - сказал он.

"Дипломат" отмечает важность для военных сейчас говорить на языке государства, за который они воюют. Особенно это важно в публичной коммуникации, чтобы своим примером побуждать к общению на украинском языке еще больше людей.

"Ребята, вы же не глупые люди. Для этого не нужно заканчивать Оксфорд или Гарвард, чтобы начать потихоньку разговаривать на языке страны, за которую мы воюем", - подчеркнул он.

В то же время Игорь Шолтис поделился шуткой, которую использует, чтобы мотивировать своих собратьев переходить на украинский.

"Военнослужащему Вооруженных сил Украины в совершенстве изучить украинский легче, чем Устав внутренней службы, а Устав внутренней службы должен знать каждый военнослужащий", - сказал Шолтис.

Напомним, бурная дискуссия по языковому вопросу среди военных недавно возникла после скандального заявления бывшего народного депутата Ирины Фарион. Она заявила, что не может считать настоящими украинцами тех военных, которые говорят по-русски.

Это заявление повлекло за собой волну критики в адрес Фарион, мол, такие заявления сеют раздор среди украинцев. Однако было и много людей, согласившихся с позицией Фарион.