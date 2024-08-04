Почему мы постоянно теряем вещи дома: 5 причин

Задумывались ли вы, почему постоянно теряете вещи дома? Вы положили что-то дома, а потом отвлекаетесь на другое, и вдруг вещь, которую вы оставили, уже нельзя найти. Если это происходит часто, то может стать серьезным источником плохого настроения и потерянного времени.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал с советами профессиональных организаторов с сайта Real Simple , что делать, чтобы вещи не терялись дома.

Отсутствие специальных зон для вещей

Профессиональная организатор и основательница компании Organized by Kris Крис Харгроув говорит, что вещи часто теряются из-за отсутствия визуальных подсказок или определенных мест для них.

"Мы автоматически приходим домой и бросаем вещи в разных местах. Из-за отвлекающих факторов мы со временем забываем, куда их положили", - объясняет она.

Организатор рекомендует создать зону для вещей прямо у двери. Лучший способ сделать это - приобрести скамейку с ящиком и крючками для ключей и сумок. Если ваша прихожая слишком мала для мебели, рассмотрите возможность установки крючков или полки.

Слишком много вещей в квартире

Анжела О'Брайен, профессиональный организатор и основатель Your Space Reclaimed, утверждает, что сложно найти нужное среди множества вещей.

"Начинать нужно с уборки. Регулярно удаляйте то, что вам больше не нужно", - говорит эксперт.

Она советует тратить несколько минут в неделю на то, чтобы проходить по дому и избавляться от лишних вещей.

Отсутствие определенных мест

Невозможно найти вещи, если у них нет определенного места. К примеру, если вы постоянно теряете пульт от телевизора, используйте декоративный поднос или корзину, чтобы хранить его на кофейном столике.

Невозврат вещей на место после использования

После того как вещи имеют свои определенные места, нужно привыкнуть возвращать их на место после использования.

"Сделайте привычкой тратить 10-15 минут каждый вечер на уборку перед сном," - советует О'Брайен.

Это поможет избежать утреннего поиска ключей и обеспечит спокойное утро.

Неиспользование электронных трекеров

Даже в наиболее организованных домах вещи могут теряться. Если это постоянно происходит, Крис Харгроув рекомендует использовать трекеры, такие как AirTags или Tile.

"Эти устройства могут сэкономить время, если вы снова вернетесь к старым привычкам", - говорит она.