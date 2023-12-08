Почему не стоит покупать спрей для промывания носа с морской водой: объяснение врача

Растворы для промывания носа бывают изотонические и гипертонические. Изотонические - это растворы для носа с низким содержанием соли, их назначают для увлажнения (это препараты: АкваМарис, Хьюмер, Акваринол).

А у гипертонических содержание солей высокое, их назначают для снятия отека (это препараты: Пшик, МариДоза, Хьюмер). И только гипертонические средства могут действительно помочь при заложенности носа.

"Стерилизация, упаковка, транспортировка и добавление определенных микроэлементов - делает из морской воды раствор по цене дорогого французского парфюма", - объясняет врач.

Она добавила, что промывать обычной водой с моря нос тоже не стоит.

"А вот промывать нос настоящей морской водой, когда вы на отдыхе, не стоит. Там очень высокое содержание солей, и, как бонус - куча микроорганизмов", - отметила Марина Шакотько.