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Почему не стоит покупать спрей для промывания носа с морской водой: объяснение врача

Какими спреями для носа пользоваться не следует (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Врачи часто советуют для промывания носа во время насморка пользоваться специальными спреями с морской водой. Но они очень дорогие, а эффект от них будет примерно такой же, как и от промывки обычной водой.

Почему не стоит тратить деньги на спрей с морской водой и стоит ли промывать водой в море, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео педиатра Марины Шакотько в Instagram.

Растворы для промывания носа бывают изотонические и гипертонические. Изотонические - это растворы для носа с низким содержанием соли, их назначают для увлажнения (это препараты: АкваМарис, Хьюмер, Акваринол).

А у гипертонических содержание солей высокое, их назначают для снятия отека (это препараты: Пшик, МариДоза, Хьюмер). И только гипертонические средства могут действительно помочь при заложенности носа.

"Стерилизация, упаковка, транспортировка и добавление определенных микроэлементов - делает из морской воды раствор по цене дорогого французского парфюма", - объясняет врач.

Она добавила, что промывать обычной водой с моря нос тоже не стоит.

"А вот промывать нос настоящей морской водой, когда вы на отдыхе, не стоит. Там очень высокое содержание солей, и, как бонус - куча микроорганизмов", - отметила Марина Шакотько.

Раньше мы рассказывали о том, какие средства для ингаляций действительно не сработают.

А еще писали о том, чем действительно стоит закупиться к сезону простуд.

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