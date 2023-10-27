Почему не стоит покупать авто по доверенности: адвокат рассказал, как не остаться без машины и денег

Почему есть риск

Адвокат привел один из примеров проблем с таким авто: мужчина приобрел автомобиль по доверенности, а через несколько месяцев поехал в сервисный центр перерегистрировать на себя. И знаете, что обнаружили эксперты? Подделку номерных агрегатов.

Конечно, была вызвана полиция, открыто уголовное производство, арест автомобиля и штрафмайдан. Казалось бы, следующий шаг - вернуть авто предыдущему владельцу и забрать свои деньги. Но не так думалось, как произошло. Поэтому Симутин предостерегает от такого приобретения авто и дает советы, как не попасть в неприятности.

Передача средств

Покупатель вручил наличные деньги продавцу в автомобиле. Нотариус фиксирует передачу средств только при заключении договора купли-продажи, а не при выдаче поручения на распоряжение авто.

Ошибка покупателя

Он поверил продавцу и не взял расписки о передаче средств. А теперь остался без автомобиля и денег. Конечно, сейчас дело рассматривается в суде, но будет ли результат, если продавец отрицает факт получения средств, а покупатель утверждает, что передал всю сумму? Трудно прогнозировать.

Как себя уберечь от проблем

Самый главный совет - никогда не покупайте авто по доверенности. Если так получилось и вы вынуждены покупать таким образом, то возьмите обязательно расписку у продавца о получении средств.

"Это не значит, что вы защитились, зато точно подстраховались. Ведь в случае подобной спорной ситуации средства все равно будет сложно вернуть, даже если выиграете суд. А еще вспомните как работает исполнительная служба и как защищаются права взыскателя. Никак. Так что если у продавца на тот момент не будет ни имущества, ни официальной зарплаты, исполнительная служба не взыщет с него долг и ваши средства просто зависнут в воздухе", - объясняет адвокат.

Если уж попали в беду

Роман Симутин дал четкий алгоритм действий, если вы уже оказались в подобной ситуации:

1. Зафиксируйте факт получения-передачи средств сторонами следственным путем. Это значит, что в рамках уголовного производства допрашиваются стороны и выясняются обстоятельства так называемого "сделки" купли-продажи.



2. Требуйте копии протоколов допросов и других материалов уголовного производства.



3. Составьте иск о возврате аванса за покупку автомобиля и подайте в местный суд.

И напоследок

Снятие и постановка на учет авто обойдутся в 1000 грн - фактически стоимость нотариального поручения. Но это может сэкономить вам десятки или сотни тысяч гривен.