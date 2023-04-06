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Почему собаки наклоняют голову, когда с ними говорит хозяин: объяснение

Зачем собака наклоняет голову, когда слышит голос владельца (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если у вас есть собака, то вы могли неоднократно заметить, как она мило наклоняет голову набок, когда слышит ваш голос. Многие хозяева и не догадываются, почему любимцы это делают.

Эксперты сайта Sante Plus рассказали об этой привычке четырехлапых.

Собака лучше вас слышит

Хотя слух у собак достаточно острый, но все же не идеальный. Поэтому они могут наклонять голову в сторону, чтобы понять, откуда этот звук. Проведите параллель с человеческой жизнью. Вы также напрягаете слух, чтобы понять или услышать, что вам говорят.

Собака лучше вас видит

Собаки - очень социальные животные, которым важен зрительный контакт с владельцем. Вы, наверное, замечали, что собачка смотрит вам в глаза, всякий раз, когда вы гладите или собираетесь на прогулку. Поэтому, возможно, питомец наклоняет голову, чтобы установить с вами визуальный контакт.

Раньше мы рассказывали, как понять, что ваша собака страдает от боли.

Читайте также, какие породы собак не следует заводить семьям с маленькими детьми.

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