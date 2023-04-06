Чому собаки нахиляють голову, коли до них говорить господар: пояснення

Собака краще вас чує

Хоча слух у собак достатньо гострий, але все ж не ідеальний. Тому вони можуть нахиляти голову набік, щоб зрозуміти, звідки цей звук. Проведіть паралель із людським життя. Ви також напружуєте слух, щоб зрозуміти або розчути, що вам говорять.

Собака краще вас бачить

Собаки - дуже соціальні тварини, яким важливий зоровий контакт із власником. Ви, напевно, помічали, що песик дивиться вам в очі, щоразу, коли ви гладите або збираєте на прогулянку. Тому, можливо, улюбленець нахиляє голову, щоб встановити з вами візуальний контакт.