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Чому собаки нахиляють голову, коли до них говорить господар: пояснення

Навіщо собака нахиляє голову, коли чує голос власника (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо у вас є собака, то ви могли неодноразово помітити, як він мило нахиляє голову набік, коли чує ваш голос. Багато господарів і не здогадуються, чому улюбленці це роблять.

Експерти сайту Sante Plus розповіли про цю звичку чотирилапих.

Собака краще вас чує

Хоча слух у собак достатньо гострий, але все ж не ідеальний. Тому вони можуть нахиляти голову набік, щоб зрозуміти, звідки цей звук. Проведіть паралель із людським життя. Ви також напружуєте слух, щоб зрозуміти або розчути, що вам говорять.

Собака краще вас бачить

Собаки - дуже соціальні тварини, яким важливий зоровий контакт із власником. Ви, напевно, помічали, що песик дивиться вам в очі, щоразу, коли ви гладите або збираєте на прогулянку. Тому, можливо, улюбленець нахиляє голову, щоб встановити з вами візуальний контакт.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю.

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