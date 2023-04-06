Чому собаки нахиляють голову, коли до них говорить господар: пояснення

Якщо у вас є собака, то ви могли неодноразово помітити, як він мило нахиляє голову набік, коли чує ваш голос. Багато господарів і не здогадуються, чому улюбленці це роблять.
Експерти сайту Sante Plus розповіли про цю звичку чотирилапих.
Хоча слух у собак достатньо гострий, але все ж не ідеальний. Тому вони можуть нахиляти голову набік, щоб зрозуміти, звідки цей звук. Проведіть паралель із людським життя. Ви також напружуєте слух, щоб зрозуміти або розчути, що вам говорять.
Собаки - дуже соціальні тварини, яким важливий зоровий контакт із власником. Ви, напевно, помічали, що песик дивиться вам в очі, щоразу, коли ви гладите або збираєте на прогулянку. Тому, можливо, улюбленець нахиляє голову, щоб встановити з вами візуальний контакт.
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