Почему клубника такая вкусная с шоколадом. Известный "телехимик" все объяснил

Почему клубника хорошо сочетается с шоколадом?

Глеб объяснил, что клубничный запах ягоды придают две молекулы - фуранеол и метилфуранеол, которые очень летучие.

"Мы быстро чувствуем аромат клубники, но так же быстро он угасает", - сообщил химик.

Шоколад в свою очередь содержит какао-масло, то есть жир, и когда шоколад касается клубники, жир растворяет в себе молекулы ее запаха, усиливая и умножая аромат ягоды!

"А еще шоколад содержит сахар, который классно контрастирует с кислинкой клубники и самое главное вещество - фенилэтиламин", – резюмировал эксперт.