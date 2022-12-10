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Почему одни люди болеют часто, а другие - редко: врач назвала причины

Почему люди часто болеют инфекционными заболеваниями (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой снижается иммунитет и случается так, что некоторые люди часто болеют инфекционными заболеваниями, а другие - очень редко. Однако этому есть несколько важных причин.

Об этом рассказала инфекционист Анастасия Лишневская в Instagram.

Почему люди часто болеют

Врач назвала несколько причин, от которых зависит, заболеет ли человек после контакта с больным или после употребления инфицированной пищи:

  • Количество вирусов и микробов. Чем меньше возбудителей попало в организм, тем выше вероятность того, что симптомы не появятся или будет легкое течение болезни;
  • Общая резистентность к организму. Это способность иммунной системы обезвреживать или подавлять разные возбудители инфекций. На нее оказывает влияние образ жизни, питание и устранение дефицита конкретных витаминов;
  • Чтобы получить здоровый иммунитет, важно исключить хронические инфекции;
  • Наличие специфического иммунитета. Возможно, у того человека, который был с вами, были специфические антитела к вирусу или бактерии, поэтому он и не заболеет.

Как улучшить иммунитет

Чтобы улучшить иммунитет, следует правильно питаться. Пища должна содержать достаточное количество белков, ненасыщенных жиров, сложных углеводов и витаминов.

По словам врача, белок в организме под влиянием ферментов расщепляется на аминокислоты. Последние - это строительные блоки для формирования иммунных клеток, антител и цитокинов.

Белок содержится в рыбе, мясе, яйце, сыре и орехах.

Также для человека важны жиры, образующие сурфактант, выстилающий изнутри специальные образования легких - альвеолы. Благодаря ему возможно дыхание. Жиры в питании способствуют усвоению витаминов А, Е, Д, К.

Насыщенные жиры содержат продукты: рыба (жирные виды), кокосовое масло, орехи, авокадо, оливки, нерафинированное оливковое или льняное масло.

К тому же, врач говорит, что сложные углеводы снижают воспаление, создают благоприятные условия для размножения полезной микрофлоры. Для этого следует употреблять цельные зерна, овощи, зелень, ягоды, орехи и семена.

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