Почему нам важно научиться воспринимать критику

Критика - это важная и неотъемлемая часть нашей жизни, она бывает действительно конструктивна и неконструктивна. Другой вопрос – как мы ее воспринимаем.
А о том, почему важно уметь воспринимать критику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.
Если мы находимся в плохом ментальном состоянии, критика может разрушать наши защитные реакции и вообще превратиться в вирус.
Как это происходит? Когда мы выслушиваем "советы" от нашей семьи, друзей, работодателей или незнакомых людей, то нам очень важно создать эмоциональную дистанцию между получаемой критикой и нашей самооценкой. В такие моменты важно себя спрашивать: эта критика конструктивна, или наоборот - токсична? То есть, той, которая начинает влиять на нашу самооценку.
Умение воспринимать конструктивную критику - это навык, приобретаемый с опытом и развитием чувства собственного достоинства.
Почему нам важно уметь воспринимать критику (фото: Freepik)
Если после очередной порции критики вы чувствуете себя плохо, то важно попытаться остановить эти чувства до того, как они выйдут из-под контроля. Если вы позволите себе погрузиться в чувство неудачи и никчемности, то легко попадете в спираль, которая затянет вас думать, что вы "недо": недостаточно классны, недостаточно хороши, недостаточно умны и т.д.
Конструктивная критика - та, что касается ваших действий, а не того, какой вы человек. Но и критика действий должна быть максимально экологичной и происходить по желанию положительных изменений, а не с целью унижения.
И в конце концов, попробуйте создать дистанцию между тем, кем вы являетесь и тем, что вы делаете, чтобы легче воспринимать критику.
Знайте, что это нормально - сделать шаг назад, чтобы проследить, где мы начинаем погружаться в чувство ненависти к себе.
Будьте добрее к себе и поймите, что критика, которую вы слышите, не является подтверждением того, что вы недостаточно хороши. Потому что это не так.
Раньше мы рассказывали о 10 необычных шагах к счастью.
Также читайте наш материал о том, какие ошибки в мышлении портят качество нашей жизни.