Почему чрезмерное употребление белого риса катастрофически вредит организму

Обычная каша из белого риса может навредить здоровью, если есть ее чаще трех раз в неделю.
Чем чревато чрезмерное потребление этого продукта, рассказываем в материале Styler .
Белый нешлифованный рис входит в рацион практически каждого украинца. Этот злак богат витаминами группы В, аминокислотой, калием и фосфором. Они оказывают положительное воздействие на организм, ведь улучшают работу кишечника и замедляют процессы старения кожи. Этот злак улучшает память и снижает уровень вредоносного холестерина.
Также рис не содержит глютена - сильного аллергена, поэтому его можно потреблять даже людям со склонностью к аллергиям.
В своем составе рис имеет много сложных углеводов, а это источник энергии и поддержание мышц. Также в 100 граммах крупы содержится 7 граммов важного для организма белка.
Однако, несмотря на полезные свойства, нельзя злоупотреблять рисом, ведь это будет иметь негативные последствия для здоровья.
Исследования показали, что порция белого риса 158 г увеличивает риск диабета на 10%. Также этот рис содержит меньше питательных веществ - клетчатки, магния и витаминов, чем бурый. Поэтому лучше именно его вводить в рацион.
Рис не диетический продукт, имеет 350 калорий в 100 граммах злака. Поэтому чрезмерное употребление может послужить причиной набора лишнего веса.
Рис вымывает кальций из организма. От количества этого элемента зависит состояние волос, костей и ногтей. Особенно белый рис не стоит есть женщинам после 55 лет, потому что с возрастом уменьшается уровень кальция и развивается остеопороз. При этой болезни ухудшается плотность костных тканей.
Поэтому, если не можете отказаться от этого злака, то потребляйте его в сочетании с продуктами, которые богаты кальцием и смогут компенсировать его недостаток в организме. Подойдут рыбные консервы, зеленоватые овощи, кисломолочные продукты.
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