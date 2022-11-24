Почему чрезмерное употребление белого риса катастрофически вредит организму

Полезен ли белый рис

Белый нешлифованный рис входит в рацион практически каждого украинца. Этот злак богат витаминами группы В, аминокислотой, калием и фосфором. Они оказывают положительное воздействие на организм, ведь улучшают работу кишечника и замедляют процессы старения кожи. Этот злак улучшает память и снижает уровень вредоносного холестерина.

Также рис не содержит глютена - сильного аллергена, поэтому его можно потреблять даже людям со склонностью к аллергиям.

В своем составе рис имеет много сложных углеводов, а это источник энергии и поддержание мышц. Также в 100 граммах крупы содержится 7 граммов важного для организма белка.

Однако, несмотря на полезные свойства, нельзя злоупотреблять рисом, ведь это будет иметь негативные последствия для здоровья.

Как чрезмерное употребление может навредить организму

Исследования показали, что порция белого риса 158 г увеличивает риск диабета на 10%. Также этот рис содержит меньше питательных веществ - клетчатки, магния и витаминов, чем бурый. Поэтому лучше именно его вводить в рацион.

Рис не диетический продукт, имеет 350 калорий в 100 граммах злака. Поэтому чрезмерное употребление может послужить причиной набора лишнего веса.

Рис вымывает кальций из организма. От количества этого элемента зависит состояние волос, костей и ногтей. Особенно белый рис не стоит есть женщинам после 55 лет, потому что с возрастом уменьшается уровень кальция и развивается остеопороз. При этой болезни ухудшается плотность костных тканей.

Поэтому, если не можете отказаться от этого злака, то потребляйте его в сочетании с продуктами, которые богаты кальцием и смогут компенсировать его недостаток в организме. Подойдут рыбные консервы, зеленоватые овощи, кисломолочные продукты.