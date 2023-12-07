Почему вам могут не дать субсидию: названы причины

Украинцы довольно часто пользуются возможностью оформить субсидию, ведь это значительно упрощает содержание домашнего хозяйства. Однако законодательством определен перечень причин, по которым не все получат выплаты.

Почему вам могут отказать в помощи, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала юрист Наталья Василюк.

Причины отказа в предоставлении субсидии

Площадь жилья превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирных домах и 230 - для частных домов. К исключениям относятся детские дома семейного типа, приемные семьи, многодетные семьи, а также семьи с тремя или более детьми и лица с инвалидностью, которые пользуются тележками.

Если хотя бы один человек в домохозяйстве владеет транспортным средством, которое было выпущено менее пяти лет назад, или если есть более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад.

Сюда не учитываются транспортные средства, которые стоят в пределах четырех размеров минимальной зарплаты, полученные бесплатно или приобретенные по льготным условиям.

Жилищная субсидия не предоставляется, если в семье есть взрослые люди, достигшие 18 лет до начала периода, за который рассматриваются доходы для назначения субсидии. В этот период они отвечают одному из следующих условий:

нет доходов, учитываемых при назначении субсидии

среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии

не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального в течение трех месяцев в течение этого периода, кроме случаев, когда есть долги работодателя

находились за границей более 60 дней, кроме служебных командировок, лечения, обучения или ухода за ребенком до трех лет, пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его окончания

Жилищная субсидия не предоставляется, если в течение года до месяца обращения по назначению жилищной субсидии, кто-либо из членов домохозяйства или членов семьи домохозяйства непосредственно выполнил сделки на сумму, превышающую 50 000 гривен.

Эта норма не применяется, когда граждане продают свою единственную квартиру или дом и в течение шести месяцев после продажи покупают другую квартиру или дом, который становится их единственным местом жительства.

Жилищная субсидия может быть прекращена, если гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не платит суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.

Помощь также не назначается, если в составе домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов в течение трех месяцев.

Жилищная субсидия не предоставляется, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет собственность на более одного жилого помещения (квартиру, дом).

Субсидию также не назначат, если у кого-либо из состава домохозяйства есть на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 000 гривен.

Куда обращаться, если ваши права нарушили

За получением информации по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, получатели могут обращаться в структурные подразделения по соцзащите населения.

Если же вам нужна информация о потребленных услугах, начисленных суммах за услуги, размере задолженности или переплаты, обращайтесь к управляющим, объединениям, исполнителям коммунальных услуг.

В случае, если спор требует решения суда, следует идти в административные суды.