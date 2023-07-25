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Почему нельзя носить деньги в кармане: это важно знать

Что нельзя делать с деньгами (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Небрежное отношение к финансам может навлечь бедность - так считали еще наши предки. Поэтому материальное состояние зависит от того, где и как вы храните деньги.

Что нельзя делать, чтобы избежать неприятностей - читайте на Styler.

Основные ошибки

У каждого в жизни были случаи, когда в спешке деньги просто засовываешь в карман, а не в кошелек. Однако если вы пришли в магазин и вам нужно рассчитаться, то скрученные в кармане купюры неудобно доставать, к тому же они еще могут разорваться.

Кроме того, если в кармане есть дыра, то вы рискуете вообще остаться без денег.

Согласно приметам, это влияет не только на удобство, но и на материальное состояние человека. В частности, если носить деньги в кармане, это может спровоцировать банкротство.

Как правильно хранить деньги

Существуют приметы, что деньги не должны лежать на одном месте. Если купюры постоянно обращаются, их количество начинает увеличиваться.

Если вы носите деньги с собой, то лучше класть их в кошелек, чтобы каждая купюра ровно лежала. Монеты следует хранить отдельно в специальном отделении.

Приметы свидетельствуют, что деньги дома также нельзя оставлять возле входной двери. Дело в том, что через коридор проходит отрицательная энергетика, а деньги ее не любят. Также нежелательно хранить их в спальне.

К тому же желательно стараться тратить мелочь, чтобы в кошельке были только крупные купюры - они будут привлекать большие доходы.

Зарплату никогда нельзя тратить в первый день, надо, чтобы она переночевала в кошельке.

Ни при каких условиях нельзя одалживать деньги после заката. Вообще лучше не выносить деньги из дома после мероприятия. Так что делать покупки лучше днем. Нельзя также одалживать в понедельник. Лучше вообще не проводить никаких денежных сделок в первый день недели.

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