Почему нельзя дарить бритву на день рождения: что говорят суеверия

Суеверия

Во многих культурах считается, что дарение острых предметов, таких как бритва, нож или ножницы, может "перерезать" или "разорвать" отношения между дарителем и получателем презента. То есть такой подарок символизирует разрыв деловых и родственных связей или дружбы.

Символизм

Некоторые люди верят, что дарование бритвы может принести неудачу или отрицательную энергию.

Дело в том, что острые предметы ассоциируются с опасностью и травмами, что подсознательно создает у людей негативное отношение к таким подаркам.

"Грязные намеки"

Бритва – это предмет личной гигиены. Поэтому ее дарование может быть воспринято получателем так, будто ему намекают на его "недостатки".

Другими словами, это может быть расценено как намек на недостаточный уход за собой или на то, что получателю следует изменить свой внешний вид.

Что делать, когда дарят бритву?

Если вы верите в суеверия и вам подарили бритву на день рождения, есть несколько способов, как можно нейтрализовать негативный символизм этого подарка.

К примеру, заплатите символическую сумму денег (буквально, одну гривну) в ответ на подарок. Этот жест превратит подарок в покупку, что, согласно предрассудкам, нейтрализует негативную энергию острых предметов.

Еще вы можете передарить бритву, не пользуясь ею, кому-то другому, у которого нет таких убеждений, как вы.

На крайний случай, вы можете выполнить так называемый ритуал очищения подарка (молитва, освящение водой или любой другой ритуал, имеющий для вас значение).

Но лучше, если вам дарят бритву, то настройте себя на положительные мысли и эмоции о подарке. Воспринимайте ее как символ ухода за собой и заботы о своем здоровье, а не как намек или какой-то "сглаз".