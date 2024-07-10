Почему нельзя чистить зубы во время приема душа

Последствия чистки зубов под душем

Чистка зубов под душем может сократить несколько минут вашей процедуры личного ухода.

Однако, в душевых насадках было зарегистрировано более миллиона бактериальных клеток на квадратный сантиметр.

Следует знать, что многие душевые воронки содержат высокий уровень бактерий, которые могут вызвать инфекции при вдыхании или глотании.

К тому же использование одного и того же источника воды для чистки зубов и мытья тела может привести к переносу микробов из других частей тела в рот.

Важно также не оставлять зубную щетку в душе, поскольку влага создает идеальную среду для роста бактерий, которые могут испачкать щетину щетки.

Влажная среда обеспечивает идеальные условия для роста бактерий, поэтому важно убедиться, что ваша зубная щетка может правильно сохраняться после чистки.

Чистка зубов под душем может подвергать вас бактериям, которые потенциально могут навредить вашему здоровью зубов и в целом. Так что если вы хотите быть осторожными, лучше почистите щеткой возле раковины.

Как правильно чистить зубы

Для чистки зубов используют мануальную зубную или электрическую щетку. .

Вот несколько основных рекомендаций:

зубную щетку смочите водой

нанесите зубную пасту

мягкими, короткими движениями, параллельными зубному ряду, почистьте передние зубы

в таком же положении чистите наружные боковые поверхности зубов

переверните щетку вверх и очистите внутреннюю поверхность зубов и жевательные поверхности коренных зубов

прополощите рот теплой водой

вся чистка зубов должна занимать 2-3 минуты

Категорически нельзя вместо зубной пасты использовать такие абразивы как морская или каменная соль, сода, толченый древесный уголь. Это вещества с высокой абразивностью. Они царапают эмаль, открывая путь к проникновению микробов в эмаль, увеличивают чувствительность зубов.