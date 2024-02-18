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Почему мы "залипаем" на странные видео в соцсетях: смешные животные, стирка ковров и другие рилсы

Почему мы "залипаем" на удивительные видео в интернете (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не огорчайтесь, если вечером вы и не заметили, как променяли фильм или книгу на вирусные ролики в сети. Иногда такой контент отвлекает, успокаивает и мотивирует.

Почему мы "залипаем" на видео со стиркой ковров, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологическую платформу "Ты как?" в Telegram.

Можно не думать

Монотонные видео с предполагаемым финалом отвлекают и успокаивают: кто-то режет мыло на куски, а мы отпускаем мысли и тревоги. Эти несколько минут можно ничего ни анализировать, ни комментировать. Кажется, что это - то, что нужно после сложного дня.

Положительные эмоции

Мы любим чудеса, и современный монтаж действительно умеет подарить эффект "вау". Вот мы видим безнадежно грязный ковер, а через несколько минут он становится как новый. Ну, разве не магия?

Сходные ощущения дарят ролики с макияжем, шоколадными фигурами в человеческий рост или сжатие предметов под прессом.

Вдохновение и мотивация

Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода и работает другой человек. Смотрю, как девушка реставрирует мебель на кухне. Класс, и вроде бы ничего сложного. Может и мне попробовать?

"Муравьи по коже"

Кто-то разворачивает конфету у микрофона, жует, проглатывает, а потом долго шуршит оберткой. Такие "звуковые" видео носят название ASMR, и они способны вызвать в теле автономную сенсорную меридианную реакцию - похожие приятные ощущения мы испытываем, когда слушаем любимые песни.

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