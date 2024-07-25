Почему люди не переносят лактозы и каким продуктам нужно отдавать предпочтение

Чего избегать при лактозной непереносимости

У некоторых людей отсутствие или недостаточное количество фермента лактазы приводит к лактозной непереносимости. Это состояние, при котором человек испытывает дискомфорт после потребления молочных продуктов, таких как боли в животе, вздутие и другие неприятные симптомы.

Для людей с лактозной непереносимостью особенно важно избегать или ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием лактозы. Важно обращать внимание на этикетки продуктов и выбирать альтернативы с низким содержанием лактозы или специально разработанные безлактозные продукты.

Безопасное количество лактозы может значительно варьироваться среди людей с лактозной непереносимостью.

По словам диетолога, некоторые люди могут переносить до 12 г лактозы за один прием пищи без значительных симптомов, в то время как другие могут чувствовать себя плохо даже при меньших количествах. Это зависит от уровня лактазы в организме и индивидуальной чувствительности.

Что важно учесть

Индивидуальный подход

Рекомендации могут отличаться в зависимости от индивидуальных реакций на лактозу. Некоторым людям может быть достаточно менее 5 г лактозы, чтобы избежать симптомов, другие могут проявить толерантность к большим количествам.

Молочные продукты

Некоторые молочные продукты, такие как сыры или йогурты, содержат меньше лактозы по сравнению с молоком, благодаря процессам ферментации. Поэтому эти продукты могут быть более переносимыми для некоторых людей.

Продукты без лактозы

Безлактозные молочные продукты или добавки с лактазой могут помочь снизить симптомы при потреблении молочных продуктов.

Также для определения безопасных доз лактозы полезно вести дневник питания и наблюдать свои симптомы после употребления различных продуктов.

Содержимое лактозы в продуктах

Людям с лактозной непереносимостью следует выбирать продукты с низким содержанием лактозы.

В частности, на 100 г продукта содержание лактозы такое: