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Почему люди не переносят лактозы и каким продуктам нужно отдавать предпочтение

В каких продуктах низкое содержание лактозы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лактоза является натуральным сахаром, который встречается в молочных продуктах и играет важную роль в питании. Для большинства людей лактоза расщепляется в кишечнике. Однако у некоторых отсутствие или недостаточное количество фермента лактазы приводит к лактозной непереносимости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглы.

Чего избегать при лактозной непереносимости

У некоторых людей отсутствие или недостаточное количество фермента лактазы приводит к лактозной непереносимости. Это состояние, при котором человек испытывает дискомфорт после потребления молочных продуктов, таких как боли в животе, вздутие и другие неприятные симптомы.

Для людей с лактозной непереносимостью особенно важно избегать или ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием лактозы. Важно обращать внимание на этикетки продуктов и выбирать альтернативы с низким содержанием лактозы или специально разработанные безлактозные продукты.

Безопасное количество лактозы может значительно варьироваться среди людей с лактозной непереносимостью.

По словам диетолога, некоторые люди могут переносить до 12 г лактозы за один прием пищи без значительных симптомов, в то время как другие могут чувствовать себя плохо даже при меньших количествах. Это зависит от уровня лактазы в организме и индивидуальной чувствительности.

Что важно учесть

Индивидуальный подход

Рекомендации могут отличаться в зависимости от индивидуальных реакций на лактозу. Некоторым людям может быть достаточно менее 5 г лактозы, чтобы избежать симптомов, другие могут проявить толерантность к большим количествам.

Молочные продукты

Некоторые молочные продукты, такие как сыры или йогурты, содержат меньше лактозы по сравнению с молоком, благодаря процессам ферментации. Поэтому эти продукты могут быть более переносимыми для некоторых людей.

Продукты без лактозы

Безлактозные молочные продукты или добавки с лактазой могут помочь снизить симптомы при потреблении молочных продуктов.

Также для определения безопасных доз лактозы полезно вести дневник питания и наблюдать свои симптомы после употребления различных продуктов.

Содержимое лактозы в продуктах

Людям с лактозной непереносимостью следует выбирать продукты с низким содержанием лактозы.

В частности, на 100 г продукта содержание лактозы такое:

  • сыр чедр - 01 г
  • сыр фета - 0,5 г
  • масло - 0,5-1 г
  • пармезан - 0,9 г
  • козий творог - 1,5 г
  • творог - 1-3 г
  • моцарелла - 1-3 г
  • капучино - 2,9 г
  • йогурт - 4,2 г
  • мороженое - 4-6 г
  • молоко - 5,2 г
  • молочный шоколад - 5,6 г

Ранее диетолог рассказывал всю правду об обезжиренной "молочке".

Также мы писали, как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете.

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