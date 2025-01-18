Почему линейка iPhone 17 может стать лучшей у Apple на данный момент. Названа причина

iPhone 15 Pro получил печальную известность из-за проблем с перегревом. При выполнении ресурсоемких задач верхний левый угол устройства иногда нагревается до такой степени, что его становится трудно держать в руках.

Apple решила эту проблему при выпуске iPhone 16 Pro, встроив графеновые пластины в систему охлаждения. Чтобы еще больше улучшить теплоотвод, ожидается, что все модели iPhone 17 получат технологию испарительной камеры.

В августе авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что исключительно iPhone 17 Pro Max будет оснащен "усовершенствованной системой охлаждения, объединяющей технологию испарительной камеры (VC) и графитовые пластины". По его словам, остальные модели iPhone 2025 года будут полагаться только на графитовые пластины для управления теплом.

Однако новый отчет от MyDrivers опровергает эти заявления, утверждая, что все модели iPhone 17 получат технологию испарительной камеры. Если это подтвердится, то iPhone 17, 17 Air и 17 Pro также смогут более эффективно справляться с теплом, а не только версия Pro Max.

Для тех, кто не знаком с технологией, стоит отметить, что испарительные камеры уже используются рядом производителей смартфонов, включая Google, Samsung и OnePlus. Они представляют собой вакуум, заполненный жидкостью, которая испаряется при нагреве. Пар затем распределяется по пространству внутри камеры, эффективно отводя тепло.

На данный момент сложно с уверенностью сказать, какой из двух отчетов ближе к истине. Окончательные детали системы охлаждения мы узнаем только после официального запуска линейки iPhone 17, который, как ожидается, состоится в сентябре.