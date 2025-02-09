Почему кот царапает мягкую мебель и как защитить вещи от пушистого хулигана

Почему коты царапают мебель

Царапанье - это естественное поведение, которое необходимо котам для здоровья и комфорта. Во время этого процесса они избавляются от ороговевших частиц когтей, сохраняя их острыми и крепкими.

Также между когтями расположены железы, выделяющие особые пахучие ферменты для метки территории. Это способ продемонстрировать другим животным, что эта территория принадлежит им. Кроме того, царапанье помогает котам растягивать мышцы и поддерживать гибкость тела.

Еще одна причина - снятие стресса и улучшение эмоционального состояния. Исследования показывают, что чем больше кот любит своего хозяина, тем чаще он может повреждать его мебель.

Регулярно подстригайте когти

Слишком длинные когти заставляют кота искать твердую поверхность для стачивания, поэтому их стоит регулярно подстригать. Но важно помнить, что удалять когти хирургическим путем нельзя, ведь это болезненная процедура, которая влияет на равновесие животного. После таких операций многие кошки становятся агрессивными и даже перестают ходить в лоток.

Зато можно самостоятельно или в ветеринарной клинике подстригать только острый кончик когтей. Для этого следует использовать специальный когтерез и соблюдать правила безопасности.

Перед процедурой нажмите на подушечку лапы, чтобы выдвинуть коготь, и осторожно срежьте только кончик. Если вы боитесь случайно задеть вену, можно воспользоваться пилочкой для ногтей вместо ножниц.

Приучайте к когтеточке

Когтеточка - это лучшее решение для сохранения мебели. Если ваш кот еще маленький, начинайте приучать его к этому аксессуару в возрасте 8-12 недель.

Выберите материал, который больше всего нравится животному: веревочное покрытие, дерево, ковровое покрытие или картон. Расположите когтеточку в том месте, где кот чаще всего царапает мебель, например, рядом с диваном.

Если кот игнорирует когтеточку, можно потереть ее кошачьей мятой или лакомством для привлечения внимания. Хвалите питомца за каждое использование, чтобы закрепить правильную привычку. Со временем он перестанет портить другие поверхности и будет точить когти только в разрешенном месте.

Когтеточка - необходимая вещь в доме с животными (фото: Freepik.com)

Используйте липкую ленту

Коты не любят ощущение липкости на лапах, поэтому специальная двусторонняя клейкая лента поможет отучить их от царапанья мебели. Просто прикрепите ее на те места, которые животное постоянно царапает, например, углы дивана или кресел.

Когда кот попытается зацепить мебель когтями, липкость ему не понравится, и он быстро потеряет интерес. Лента легко снимается, не оставляя следов, поэтому не повредит мебельное покрытие.

Для большей эффективности одновременно разместите когтеточку рядом, чтобы кот имел альтернативный вариант для заточки когтей. Через некоторое время он самостоятельно начнет пользоваться только разрешенными местами.

Защитите мебель специальным покрытием

Если другие методы не помогают, можно использовать защитные накладки для мебели. Это прозрачные виниловые панели, которые легко закрепляются на углах дивана или дверных рамах.

Кот не сможет повредить их когтями, и ему придется искать другое место для царапанья. Также можно воспользоваться специальными тканевыми чехлами для мебели, которые не привлекают котов.

Некоторые владельцы используют ароматы цитрусовых или эфирные масла лаванды, поскольку коты не любят эти запахи. Если ни один из вариантов не помог, стоит рассмотреть консультацию со специалистом по поведению животных.