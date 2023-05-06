Почему кошка о вас трется: причины, которые вас удивят

Она вас метит

Если вы думаете, что котики трутся о вас, потому что любят - это не совсем так. Ведь одна из основных причин, по которой кошка трется о хозяина, - это пометка территории.

На голове и теле кошки расположены специальные железы, выделяющие феромоны - вещества, несущие информацию об индивидуальном запахе животного.

Когда кошка трется об ноги хозяина, она оставляет на них свой уникальный аромат, который служит для обозначения принадлежности и отпугивания других кошек. Таким образом, кошка показывает, что хозяин - это ее собственность и часть ее территории.

Выражает расположение

Таким образом, животные также выражают свою симпатию и доверие. Кошки - это социальные животные, которые общаются между собой разными способами, в том числе трением.

Когда кошка трется о другую кошку или человека, она демонстрирует свое дружелюбие и расположение.

Также кошка может тереться б хозяина, чтобы получить его внимание и ласку.

Она успокаивается

Кошки - это чувствительные животные, которые могут испытывать стресс или страх из-за различных факторов: шума, новой обстановки, других животных или людей.

Когда кошка трется о хозяине, она получает от него поддержку и уверенность в безопасности.

Главное - не отгоняйте своего любимца, когда он о вас трется. Ведь для него - это важный способ коммуникации с вами.