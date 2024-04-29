Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию

Владельцы iPhone часто сталкиваются с ситуацией, когда яркость экрана начинает меняться автоматически, не подчиняясь их желаниям. Этот неожиданный поворот может вызвать неудобства и раздражение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.
Если на вашем iPhone установлена последняя версия iOS, скорее всего, яркость вашего телефона иногда меняется автоматически. Это может быть связано с функцией, которая регулирует яркость экрана в зависимости от количества света вокруг вас, чтобы вы могли лучше видеть.
Night Shift, еще одна функция, которая меняет цвет и яркость вашего iPhone в определенное время, обычно от заката до восхода солнца. Это поможет вам заснуть после просмотра телефона.
Если из-за этих функций яркость вашего iPhone продолжает меняться в неподходящее время, вы можете отключить их и отрегулировать яркость вручную.
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Доступность".
Нажмите "Дисплей и размер текста".
Прокрутите вниз и коснитесь переключателя "Автояркость", чтобы перевернуть его влево, чтобы он стал серым.
Как отключить автоматическую яркость на вашем iPhone (фото: Business Insider)
Чтобы отключить Night Shift, функцию iPhone по умолчанию, которая автоматически меняет цвета экрана для меньшего напряжения глаз (особенно ночью), выполните следующие действия:
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Экран и яркость".
Нажмите "Night Shift".
Коснитесь переключателя "Запланировано", чтобы повернуть его влево и сделать серым.
Как отключить Night Shift на iPhone (фото: Business Insider)
Есть два способа изменить яркость вручную на iPhone, если вы отключили "Автояркость" и "Night Shift".
Из Центра управления:
Проведите вниз от правого верхнего угла экрана на iPhone X или новее (или вверх от нижнего края экрана на более ранней модели iPhone).
Измените яркость, проведя пальцем вверх и вниз по значку солнца.
Из настроек:
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Экран и яркость".
Отрегулируйте ползунок "Яркость" до желаемых настроек яркости.
Как изменить яркость вручную на вашем iPhone (фото: Business Insider)
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