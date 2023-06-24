Почему голубь прилетел на балкон и о чем он предвещает: народные приметы

Голуби часто прилетают на балкон или прямо на подоконник. В частности, птицы могут просто присесть отдохнуть, а иногда могут стать предвестниками перемен - - как хороших, так и плохих.
Что значит, когда прилетает голубь - читайте на Styler ниже.
Существует много примет, объясняющих, почему голубь может прилететь на балкон. Среди них:
Также существует примета, что сидящий на балконе или где-то рядом голубь является предвестником удачи. Поэтому не стоит его прогонять.
Голубь, залетевший на балкон, может защищать членов семьи от недоброжелателей и неприятностей.
Увидеть белого голубя на своем балконе - особенное везение. Все то, что они несут с собой положительную энергетику и гармонию.
Очень часто с появлением голубей связывают приятные перемены в личной жизни. Голубь, залетевший к одинокой девушке, обещает ей счастливые и длительные отношения.
Когда птица заглядывает в окно, следует ожидать прихода гостей. Если же за окном много голубей, следует готовиться к громкой вечеринке с большим количеством гостей.
Считается, что характер новостей, которые принес вам голубь, может зависеть от цвета перьев:
Считается, что короткие прилеты птиц не несут никаких суеверных контекстов.
Если голубь голоден, то его нужно накормить, поскольку он приносит благополучие и гармонию в дом. В случае неприятностей голуби пытаются предупредить человека. Прогонять птичку не нужно, следует открыть окна на балконе, чтобы она самостоятельно улетела.
Если же голубь решил сделать гнездо на балконе, то не нужно его беспокоить. В том случае, если это влечет за собой неудобство, нужно вынести его в другое, более удобное место.
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