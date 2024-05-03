Почему у мужчин чаще возникают инфаркты и что защищает организм женщин

Есть утверждение, что у мужчин чаще возникают проблемы с сердцем. Это все потому, что у женского организма есть определенная защита.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам врача, женщин защищают от сердечно-сосудистых заболеваний гормоны - эстрогены.
"У мужчин такого бонуса нет", - отметила кардиолог.
Поэтому для того, чтобы не заболеть инфарктом и инсультом мужчинам нужно быть более осознанными к своему здоровью.
Нужно иметь желание жить не только долго, но и качественно.
Сначала нужно обратить внимание на образ жизни, который часто далек от идеального. Ежедневные физические нагрузки, диета, здоровый ночной сон, избегание стрессов - это минимальная, но необходимая забота об организме.
Следует помнить, что восемь часов сна - это залог стабильной работы организма. Ведь тело в таком случае получает все необходимое для восстановления, поддержания иммунитета и становится стрессоустойчивым.
Важным для организма есть и здоровое питание.
Нездоровый рацион - главный фактор риска развития проблем с сердцем и причиной каждой пятой смерти в мире. Продукты с высоким содержанием соли и сахара, трансжиры, недостаточное употребление овощей и фруктов и, как следствие, лишний вес - все это приводит к артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркту и инсульту.
При этом актуальной проблемой для многих остается переедание. Кроме лишнего веса и вреда для сердечно-сосудистой системы, оно в целом негативно влияет на здоровье:
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