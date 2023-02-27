В чем мужчины никогда не признаются женщинам: маленькие и важные секреты

В жизни каждого мужчины бывают тайны, и необязательно они скрывают от своей избранницы что-то действительно очень важное для их отношений. А порой бывает так, что недомолвки помогают сохранить гармонию в паре.

О каких вещах мужчины предпочитают помалкивать и в чем они не признаются женщинам - читайте в материале ниже.

Наша соседка очень красива

Нет, ваш мужчина не хочет к ней уйти и даже пригласить ее на свидание. Ему дела до нее нет, а вот глаза у него есть, и он признает, что она очень привлекательна. Когда мужчина любит одну женщину, это не мешает ему видеть красоту вокруг. Но своей избраннице он в этом не признается никогда.

Мне нужно на футбол (теннис, турнир по шашкам, на баскетбол)

Порой у мужчин поход на спортивное мероприятие или на игры с друзьями - это предлог, чтобы отдохнуть от роли мужа, отца и главы семьи. Понятно, что сказать напрямую о том, что он устал, мужчина не может и поэтому в его жизни есть футбол по средам и теннис по субботам.

Я не готов к браку

Мужчины задумываются о том, что хотят провести всю свою жизнь со своей половинкой обычно не ранее, чем пройдет год с начала отношений. А уж на первых свиданиях или через полгода отношений - в их головах об этом и мысли нет. Они не мечтают о церемонии, росписи, платье, свадьбе, семейном гнездышке и именах для будущих детей.

Синдром добытчика

С древних времен функция мужчины в семье - добыча мамонта. А женщина собственно разбиралась, что с этим мамонтом потом нужно делать. И в современном мире мужчина должен продолжать добывать мамонтов. И если у него это плохо получается или же женщина взваливает эту роль на себя - в отношениях начинаются проблемы. Но сказать вслух своей женщине, что жирных мамонтов тут нет и придется есть морковку - ну нельзя.

Работа по дому

Очень многие мужчины любят заниматься домом - мастерить полки, чинить краны, вешать картины, забивать гвозди и даже орудовать пылесосом. И если ваш мужчина отказывается что-то сделать, то вариантов всего два: у него действительно запланирован важный матч именно на этот вечер или же он стесняется показать свою любовь к пылесосу в вашем присутствии.

Любовь к половинке

Удивительно, но факт - с годами мужчины начинают любить своих избранниц сильнее. В своем эмоциональном развитии они немного отстают от женщин и достигают этого состояния в 40-50 лет. С годами мужчины открывают в своих партнершах ранее неизвестные стороны и начинают ценить их значительно больше. Но признаться своей избраннице, что любит ее с каждым днем все больше? Нет уж, еще заподозрит что-то не то.

Они не понимают, что говорят женщины

Один из самых страшных секретов мужчин - они иногда не понимают, что им говорят женщины. Ну кто признается, что ни слова не понял из пламенной речи жены в час ночи на кухне? Проще ответить, что она права и минут через 15 аккуратно уточнить, что же она имела в виду.

Они боятся женщин за рулем

Но никогда в этом не признаются. Почти любой мужчина издалека поймет маневр другого мужчины на дороге. А вот женский - нет. И дело не в том, что мужчины не доверяют женщинам за рулем, проблема в том, что мужчины очень смутно понимают, как работает мозг, логика и реакция у женщины. А там для них - темный лес. Поэтому, если мужчина говорит что-то вроде: "кажется, мы слишком быстро (или не туда) едем", то стоит прислушаться.

Они хотят больше свободы

Нет, мужчинам не нужна свобода, чтобы делать все, что им хочется, лет эдак с 18. Свобода им нужна, чтобы быть самим собой. Например, ходить с друзьями на футбол, ездить на выходные с удочкой к реке, крутить часами машину в гараже или вкладывать в головы ваших детей то, что они считают нужным.

Женщина, которая уважает мужскую свободу и дает ее достаточно, имеет больше шансов на ключ от его сердца, верность и вечность с ним рядом.