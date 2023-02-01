Почему мужчины бросают женщин: 10 основных причин

Женщина стала неинтересной

Неважно в какой сфере - в общении, в сексе или в чем-то еще. Мужчины часто ищут идеал, но их вполне устраивает, когда с женщиной есть о чем поговорить и в постели приятно. Если речь идет о длительных отношениях, то важно, чтобы спутница могла поддержать разговор и была развита.

Получать докторскую степень и писать диссертацию необязательно, но если весь интерес сводится к сериалам и журналам, то мужчинам быстро становится скучно. Это же правило касается и постели - раскованность в меру, без излишней скованности или распущенности.

Не сошлись характерами

Кажется, что вы во всем друг друга устраиваете, но постоянно возникают споры и ссоры по пустякам. Компромисса найти не получается, на уступки тоже никто не идет. И единственным оптимальным вариантом становится расставание.

Мужчина по своей природе хочет быть лидером и ему важно, чтобы женщина могла уступить в конфликтной ситуации.

Женщина несдержанная

Для мужчин краснеть за свою спутницу, особенно в публичных местах - как удар ниже пояса. Если дама сердца начинает вести себя неадекватно в общественном месте, то тень этого поведения падает и на него. Жить с непредсказуемой женщиной, которая в любой момент может сделать какую-то дикую глупость, особого смысла нет.

Распутный образ жизни в прошлом

Многие мужчины не могут принять у женщины распутный образ жизни в молодости и большое количество партнеров. Особенно сложно, если вы оба живете в небольшом городе. Встречать на каждом шагу мужчин, с которыми у его женщины "что-то было" - выше его сил.

Понятно, если ваша встреча произошла уже в более взрослом возрасте, и он не первый. Но и 251 ему быть тоже не хочется.

Женщина использует мужчину в качестве жилетки

Такие дамы сообщают избраннику все свои проблемы, заботы, информируют о своих действиях целыми днями. Да, делиться волнующими вопросами и событиями нужно, но мера должна быть во всем.

Если женщина звонит среди ночи, чтобы сообщить о своей любви или сообщает о 15 паре обуви с распродажи, дисконтных картах и так далее - со временем это вызывает только дикое раздражение.

Женщина перестала ухаживать за собой

Внешность часто не играет большой роли в долговременных отношениях, но мужчина всегда обращает на нее внимание. Если он познакомился с изящной блондинкой с осиной талией два года назад, а сейчас оказался рядом с дамой пышных размеров, которая совершенно не следит за собой - он потеряет к ней интерес.

Конечно же, есть мужчины, которые любят полных дам. Но они таких изначально ищут. И проблема не в объемах и килограммах, а в том, ухаживает ли женщина за своей внешностью или нет.

Женщина явно использует мужчину в качестве кошелька

Мужчинам нравится ухаживать за женщинами - они с удовольствием водят в рестораны, покупают цветы, украшения и возят в отпуск. За это они хотят получить любовь, внимание и конечно же - секс. И большее значение тут имеет не секс, его можно купить просто за деньги.

Если же женщина тянет из мужчины деньги и при этом награждает его капелькой вечернего секса, и при этом он не чувствует любви и внимания, рано или поздно ему это надоест, и он решит поставить точку.

Женщина слишком откровенно хочет замуж

Отношения только начали развиваться, а женщина готова вылезти из кожи вон, чтобы обязательно зарегистрировать брак. И даже готова ради этого забеременеть.

Но если мужчина захочет на вас жениться, вы точно это почувствуете. Если на данном этапе он к этому не готов, то форсировать события бесполезно - все может закончиться печально.

Не стоит играть и с беременностью - мужчины быстро заподозрят неладное. Конечно же, порядочный мужчина не бросит женщину с ребенком, но такие "браки по залету" редко бывают удачными.

Измена

Мужчина своей женщине может простить многое, почти все. Кроме измены. Если это случилось, то будьте уверены на 99% - мужчина с вами разорвет отношения. И никакие оправдания, и извинения тут не помогут. Если вас что-то не устраивает - скажите мужчине об этом прямо.

Лучше уж расстаться по обоюдному согласию, чем после скандала. Ну и с юридической точки зрения после измены при разводе получить что-то будет намного сложнее.

Жена стала зарабатывать больше

Для мужчины большой заработок - естественное положение вещей. Он добытчик, заботиться о семье и самоутверждается в жизни. А вот ситуация, при которой жена зарабатывает больше и обеспечивает семью - очень сложная.

Не все пары могут договориться о таком спокойно или же женщина ведет себя сдержанно, а не упрекает о том, что она содержит мужа.