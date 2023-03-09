Почему часто появляется лишний вес: нутрициолог назвала основные причины

Некоторые люди едят столько, сколько хотят и не набирают вес, тогда как другие толстеют "от воды". Причин, чему появляется лишний вес, достаточно много, и с каждым конкретным случаем следует разбираться индивидуально.

Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Алина Завгородная в Instagram .

Психологический характер

Речь идет о заедании стресса, неуверенности в себе. Также важной причиной лишнего веса являются переедание, несбалансированное питание и калорийность продуктов.

Вирусы, грибки и паразиты могут вызвать сбои в работе ЖКТ. К тому же, бактерии во время стресса начинают активно размножаться и "требовать" все больше сладостей и быстрых углеводов.

Наследственность

Диетолог говорит, что если есть такая склонность, то человеку нужно следить за организмом на постоянной основе. Важно, что при недостатке движения мы просто не успеваем тратить съеденные калории.

Необходимо помнить, если человек мало пьет воды, то организм ее в виде межклеточного накопления, отсюда отеки.

Лекарства

Лишний вес может возникнуть из-за побочных эффектов от лекарственных препаратов.

Следует также избавиться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя, не завтракать, частые перекусы, поздно ложиться спать и есть что-нибудь вкусненькое, пить много кофе особенно с сахаром и сливками.

Сон

В общем, если сбивается режим дня, то нарушается обмен веществ и выработка гормонов, ответственных за вес.

Гормональный баланс - это не только работа щитовидной железы, но и гормона страха, стресса и депрессии.

Также чем старше человек, тем больше наблюдается замедление метаболизма (обмена веществ), меняется работа гормональной системы, повышается холестерин.

