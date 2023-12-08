Мужчины болеют тяжелее женщин. Ученые наконец-то это доказали

Несмотря на давние утверждения, что мужчины усугубляют тяжесть простуды, исследователи сообщили, что у них действительно больше шансов попасть в больницу или умереть от осложнений гриппа, чем у женщин.

Мужчины могут гораздо больше страдать от вирусных заболеваний, потому что у них от природы менее крепкая иммунная система.

"Мужчины, вероятно, не усугубляют симптомы, но имеют более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к большей заболеваемости и смертности, чем у женщин", - говорит доцент кафедры семейной медицины Кайл Сью.

Более слабая иммунная система мужчин может позволять вкладывать свою энергию в другие биологические процессы, такие как рост, вторичные половые признаки и размножение.

Исследователи обнаружили, что женщины имеют более высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также более низкий тестостерон. Два первых гормона играют важную роль в иммунной системе, и их высокий уровень у женщин делает их иммунную систему более эффективной.

Для доказательства собственной догадки ученые провели опыт на мышах. Они заразили их вирусом гриппа и измерили их иммунный ответ. Результаты показали, что у самцов мышей наблюдались более тяжелые симптомы болезни, чем у самок.

Это исследование может иметь важные последствия для медицины. Например, оно может привести к пересмотру методов лечения и поддержки пациентов, учитывая различия в реакциях организма и симптоматике в зависимости от пола. Вот несколько возможных способов применения этих результатов:

разработка новых лекарств и методов лечения, которые будут более эффективны для мужчин

разработка новых программ профилактики и поддержки пациентов, учитывающих индивидуальные потребности мужчин и женщин

повышение осведомленности врачей и пациентов об отличиях в реакциях на болезни в зависимости от пола

Исследование является важным шагом в понимании того, как биология влияет на наше здоровье. Оно может помочь разработать более эффективные методы лечения и поддержки пациентов.