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Мужчины болеют тяжелее женщин. Ученые наконец-то это доказали

Почему мужчины тяжелее болеют женщинами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что мужчины на самом деле переносят болезни тяжелее женщин. Даже при температуре 37,2 у них совершенно другая реакция организма и это может быть объяснено биологическими отличиями между полами.

Как отличаются реакции на болезнь у женщин и мужчин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью Британского медицинского журнала.

Несмотря на давние утверждения, что мужчины усугубляют тяжесть простуды, исследователи сообщили, что у них действительно больше шансов попасть в больницу или умереть от осложнений гриппа, чем у женщин.

Мужчины могут гораздо больше страдать от вирусных заболеваний, потому что у них от природы менее крепкая иммунная система.

"Мужчины, вероятно, не усугубляют симптомы, но имеют более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к большей заболеваемости и смертности, чем у женщин", - говорит доцент кафедры семейной медицины Кайл Сью.

Более слабая иммунная система мужчин может позволять вкладывать свою энергию в другие биологические процессы, такие как рост, вторичные половые признаки и размножение.

Исследователи обнаружили, что женщины имеют более высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также более низкий тестостерон. Два первых гормона играют важную роль в иммунной системе, и их высокий уровень у женщин делает их иммунную систему более эффективной.

Для доказательства собственной догадки ученые провели опыт на мышах. Они заразили их вирусом гриппа и измерили их иммунный ответ. Результаты показали, что у самцов мышей наблюдались более тяжелые симптомы болезни, чем у самок.

Это исследование может иметь важные последствия для медицины. Например, оно может привести к пересмотру методов лечения и поддержки пациентов, учитывая различия в реакциях организма и симптоматике в зависимости от пола. Вот несколько возможных способов применения этих результатов:

  • разработка новых лекарств и методов лечения, которые будут более эффективны для мужчин
  • разработка новых программ профилактики и поддержки пациентов, учитывающих индивидуальные потребности мужчин и женщин
  • повышение осведомленности врачей и пациентов об отличиях в реакциях на болезни в зависимости от пола

Исследование является важным шагом в понимании того, как биология влияет на наше здоровье. Оно может помочь разработать более эффективные методы лечения и поддержки пациентов.

Раньше мы писали о том, как не стоит повышать иммунитет и что поможет укрепить организм.

А еще рассказывали о том, какие "модные" противовирусные препараты действительно не работают.

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