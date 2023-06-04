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Мужчина питался только в МакДональдс и похудел на 26 кг за 100 дней: как ему это удалось

Мужчина питался только в Макдональдс и похудел на 26 кг (фото: facebook)
Автор: Анна Шиканова

Фанат фаст-фуда по имени Кевин решил провести интересный эксперимент - питаться только пищей из МакДональдса в течение 100 дней. Он информировал своих подписчиков о своем состоянии здоровья и оказалось, что такая диета ему пошла на пользу.

Детали об эксперименте Кевин рассказывал на своей странице в TikTok.

В феврале Кевин пообещал есть три раза в день небольшими порциями из сети ресторанов МакДональдс.

"Я проснулся утром с весом в 107 кг. На дворе 21 февраля 2023 года, и я решил, что это абсолютно неприемлемо. Я знаю, что некоторые из вас думают, что это может быть сумасшествием, но я не собираюсь ничего есть, кроме МакДональдса в течении следующих 100 дней", - написал он на своей странице в конце февраля.

Он добавил, что решил пойти еще дальше - он сократит порции наполовину, чтобы доказать себе и другим людям, что возможно дело не столько в пище, которую мы едим, а именно в ее количестве.

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В качестве напитков к своей пище он выбрал обычную воду вместо газировки. Всю остальную пищу из рациона Кевин полностью исключил.

Для своего ежедневного меню он выбрал завтрак, гамбургеры и картофель фри. В среднем он тратил на еду около 5 долларов в день и за 100 дней его бюджет на питание составил около 1500 долларов.

"Я получил еду номер 7 и оладьи с яблоками. Я возьму половину оладий, одно бурито, а второй отложу на потом", - рассказывал он о своих достижениях.

В течение 100 дней Кевин также сдавал различные анализы, в том числе и кровь - чтобы увидеть, как такая диета повлияла на его организм, на внутренние органы.

Результаты превзошли все ожидания - за 100 дней Кевину удалось похудеть на 26 кг. Более того - у него исчез "животик" и тело стало более подтянутым. Уже через 60 дней такой диеты у мужчины снизился уровень холестерина на 50 пунктов.

Его опыт вдохновил очень многих людей, которые также стали выбирать фаст-фуд и делить порции, чтобы перестать употреблять больше пищи, чем организму на самом деле нужно.

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала 5 главных ошибок тех, кто хочет похудеть.

А еще рассказывали о том, что женщина похудела на 38 кг и при этом не отказывала себе в любимой еде.

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